فيدان: بايدن وافق على «تدمير غزة».. والحرب قد تصبح إقليمية

عربيات ودوليات

أنقرة – الوكالات: أكد وزير الخارجية التركي حقان فيدان، أن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل منذ أيام ترقى لأن تكون موافقة من الولايات المتحدة على الدمار في غزة، واضاف ا أن التاريخ «سجل ذلك» محذرا من أن الحرب قد تصبح اقليمية . ولفت فيدان لمحطة «تي آر تي خبر» التركية (رسمية) إلى أن «ذهاب بايدن بالقطع إلى هناك في ظل هذه الظروف، ووجوده في وضع (يعني) بطريقة ما، الموافقة على الدمار في غزة لهو شيء يسجله التاريخ..هذه ليست مفاجأة بالنسبة للكثيرين، لكنها تخلق تصورا قد يسفر عن نتائج مختلفة كثيرة بالنسبة لأميركا». ومضى قائلا، إن تركيا تقترح على نظرائها نظام ضمانات لإيجاد حل دائم للصراع. مضيفا أن تركيا مستعدة لتكون ضامنا للجانب الفلسطيني. كما دعا دول المنطقة الأخرى إلى المشاركة في هذا الأمر. واتهم فيدان إسرائيل بـ «تغيير الرواية» بشأن تورطها في الانفجار الذي وقع في مستشفى في غزة، الثلاثاء الماضي. وأضاف أنه يأمل أن تسفر قمة القاهرة عن اتفاق لوقف الهجوم الإسرائيلي.