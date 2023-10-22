وفاء كرم: نسعى إلى تقديم مستوى عالٍ من الحرية في التعبير

Sunday النهار

اكدت مديرة البرامج منصة STS الإعلامية وفاء كرم بان المنصة تتواصل في ايجاد برامج تتناسب مع طموح الكثير من المتابعين والتي تطرح العديد من القضايا التي تهم المواطن والمقيم في الكويت مهما كانت اتجاهتها. كما صرحت لـ«النهار» عن البرامج وقالت: من ضمن البرامج المطروحة البرنامج الاسبوعي بعنوان «وين المشكلة».

وهو اجتماعي ويناقش أهم القضايا الساخنة على الساحة المحلية مع نخبة من الضيوف مختصين في تحليل ومناقشة تلك القضايا، ووضع حلول لها وهو من إعداد وتقديم الإعلامي صالح جيرمان وتعرض على منصات STS الإعلامية كل يوم سبت الساعة 9 مساء ومن إخراج المخرج حسان روق وإشراف عام وفاء كرم والبرنامج الآخر هو البرنامج الرياضي «الديربي».

حيث يعود من جديد في حلته الجديدة ليقدم لمتابعيه ومحبيه رؤى رياضية من وجهات نظر مختلفة، وتحليل الواقع الرياضي الكويتي مع ضيوف مختصين بالشأن الرياضي المحلي. البرنامج إعداد وتقديم الإعلامي عبدالعزيز عطية والإعلامي خلف العنزي ويبث من الثلاثاء حتى السبت في الساعة 12 منتصف الليل في جميع منصات مجموعة STS الإعلامية بالتعاون مع شاشة مارينا أف أم. وعن طموح مجموعة sts الإعلامية قالت : نطمح أن ننافس كبرى الصحف الإخبارية والقنوات التلفزيونية في دولة الكويت، ونسعى كذلك تأسيس كيان آخر ننشر من خلاله أخبارنا باللغة الأجنبية لنستقطب الجاليات والمقيمين الأجانب في دولة الكويت والخليج العربي والوطن العربي، حيث نسعى كمجموعة إعلامية أن نقدم مستوى حرية من التعبير عبر منصاتنا بطريقة غير مألوفة في كثير من هذه البلدان. كما تطرقت الى المستوى الرياضي في المنصة قائلة: نهدف كمجموعة بالتوسع خليجياً على الصعيد الرياضي لنقل الأحداث الرياضية وشراء حقوق النقل لمباريات كرة القدم ليس فقط المحلية بل خليجيا كأنشطة كرة القدم السعودية والقطرية والإماراتية ، حيث نمتلك القدرة الاحترافية بنقل الصورة

كاملة.

