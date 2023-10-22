«البيت الملعون».. جديد هدى حسين

Sunday النهار

?

أعلن المنتج جمال سنان بدء تصوير أول مشاهد مسلسل «البيت الملعون»، لافتاً إلى أن هذا العمل سيكون من أضخم الإنتاجات العربية. وشارك سنان متابعيه، عبر حسابه بـ «إنستغرام»، صورة من «كلاكيت» العمل، وكشف من خلال تعليقه أن المسلسل سيكون بطولة الفنانة هدى حسين، ونخبة من نجوم الدراما الخليجية، منهم: خالد أمين، وجاسم النبهان، وأحمد إيراج، وريم أرحمة، وفرح الصراف، وناصر عباس، وقحطان القحطاني، وغيرهم. كما أشار في تعليقه إلى أن العمل سيكون من تأليف نجاة حسين، وإخراج محمد جمعة، وسيضم أيضاً كوكبة من نجوم الدراما العربية، منهم: باسم مغنية، وعلي منيمنة، وسعيد سرحان، وفادي أبي سمرا، وسينتيا صاموئيل، وختام اللحام، وغيرهم.

