أحمد السقا في «أمازون»

Sunday النهار

ينتهي الفنان أحمد السقا خلال الأيام القليلة المقبلة من تصوير مسلسله الجديد «جولة أخيرة» والذي يعتبر التجربة الأولى له مع المنصات الرقمية. وفي خطوة هي الأولى في عالم الدراما العربية تقرر عرض «مسلسل «جولة أخيرة» على المنصة العالمية أمازون، ليكون أول نجم عربي يقدم على هذه الخطوة. مسلسل «جولة أخيرة» من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من: أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، سحر رامي وضيفة الشرف حنان مطاوع.

