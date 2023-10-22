هيئة الموسيقى السعودية تنظم النسخة الثانية من مهرجان الأوبرا الدولي

Sunday النهار

تستعد هيئة الموسيقى السعودية لتنظيم النسخة الثانية من مهرجان «الأوبرا الدولي» خلال الفترة من 2 إلى 4 من نوفمبر المقبل على المسرح الأحمر، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض.

ويتضمن عروض الأوبرا المتنوعة، ومعرضاً لقطع أيقونية في عالم الأوبرا؛ ليعيش من خلاله الزائر تجربة متكاملة تأخذه في عالم الأوبرا، وتُعرفه على مختلف أشكالها، ونبذة عن تاريخها. ويستضيف المهرجان مجموعة من أشهر فنانيّ الأوبرا لإحياء لياليه الثلاث برفقة فرقة الأوركسترا الفلهارمونية العالمية، ويصاحب المهرجان تنظيم معرض فرانكو زيفيريلي لقطع الأوبرا الأيقونية، ويستهدف محبي الموسيقى من مختلف الفئات العمرية، ومشاهير محليين وعالميين في عالم الموسيقى.

وتهدف هيئة الموسيقى من خلال هذا المهرجان لتأسيس حدث سنوي دولي للاحتفال بالأوبرا بوصفهِ أحد الأشكال الموسيقية المميزة، وتقديمه للمواهب والجماهير المحلية باعتباره رمزاً مهماً للفنون والثقافة، فضلاً عن المساهمة في دعم القطاع الموسيقي وتنوعه، وإثراء الثقافة المحلية، والتعرّف على الثقافات العالمية، وتوفير فرصة للجمهور المحلي لتجربة الأوبرا بالمعايير الدولية، ومعرفة تاريخها الثري.

