الشلفان: ماذا عن كود المباني الخضراء؟

وطن النهار

قدمت عضوة المجلس البلدي م. شريفة الشلفان سؤالا بخصوص تفعيل كود البناء الخليجي، بعد أن أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات في فترة سابقة اعتماد كود البناء الخليجي وتدشين النسخة الإلكترونية منه، وفيما وجهت الشلفان استفسارات عدة مطالبة بتزويدها بنسخة من كود المباني الخضراء التي تم اعتمادها بشكل استرشادي لمدة ثلاث سنوات في المرحلة التجريبية ولحين تطبيقها فعلياً، ونسخة من جميع الكودات التي تم اعتمادها بشكل استرشادي لمدة ثلاث سنوات في المرحلة التجريبية ولحين تطبيقها فعليا، كما طلبت خطة العمل لتطبيق الكودات في المرحلة التجريبية.

