«الهلال الأحمر»: التبرع بـ 3 سيارات إسعاف مجهزة لغزة

وطن النهار

واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي تقديم المساعدات العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان الاحتلال الإسرائيلي عبر البر والجو والبحر لليوم الـ14 على التوالي.

وقال المدير العام لمؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات في فلسطين محسين عطاونة لـ (كونا) إنه ومنذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة قامت الجمعية من خلال فريق متطوعين لها ومؤسسة (وافا) الدولية بتقديم الوجبات الغذائية الساخنة للأسر النازحة.

وأضاف عطاونة أنه تم اعتماد مخبز الهلال الأحمر الكويتي الذي يغطي بشكل يومي كمية من الخبز لمراكز الإيواء والنازحين، بالإضافة إلى توريد السولار للمستشفيات وتقديم كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد أن هذا التدخل كان له الأثر الطيب والفعال في التخفيف من معاناة الأسر النازحة والموجودة في المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمدارس العامة وتوفير أبسط مقومات الحياة لهم وهي الغذاء والدواء مقدما شكره الكبير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وأشار عطاونة في الوقت نفسه إلى أنه تم توريد كمية من المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية للمستشفيات الحكومية في قطاع غزة بتمويل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وأوضح أن المشروع الممتد يتم تنفيذه من خلال كوادر الهلال الأحمر في القطاع ومؤسسة (وافا) الدولية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الحالي ما أدى إلى سقوط 4137 شهيدا وإصابة ما يزيد على 13 ألفا آخرين وفق أحدث حصيلة للسلطات الصحية في القطاع.

إلى ذلك أعلنت الجمعية تبرعها بثلاث سيارات إسعاف مجهزة بالكامل للاشقاء في قطاع غزة نظرا لتعرض العديد من سيارات الاسعاف في القطاع للقصف من قبل قوات الكيان الإسرائيلي المحتل.

وقال المدير العام في الجمعية عبدالرحمن العون في تصريح لـ (كونا) إن هذا التبرع يعد امتدادا للإسهامات الإنسانية للهلال الاحمر الكويتي لاسيما في ظل الظروف الراهنة في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة.

وأضاف أنه سيتم نقل سيارات الاسعاف عن طريق مصر في حال فتح معبر رفح مشيرا الى أن هذا الدعم يأتي بهدف تعزيز قدرات الإسعاف والطوارئ في القطاع لتبقى قادرة على تلبية خدمات الإسعاف لأبناء الشعب الفلسطيني.

من جانب آخر، ذكر العون أن الجمعية تواصل توزيع وجبات طعام يومية وأرغفة خبز في مراكز الايواء كما تقوم بتوصيل بعض الاجهزة والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وأوضح أنه على الرغم من عمليات القصف المتواصلة لعدد من المخابز في القطاع فإن الهلال الاحمر الكويتي مستمر بتوزيع أرغفة الخبز وبشكل يومي دون انقطاع. وأشار الى تجهيز قافلة مساعدات ومعونات إغاثية وطبية تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. وأكد العون أن القضية الفلسطينية «قضية دائمة» بالنسبة للجمعية وللشعب الكويتي عموما، مبينا أن الكويت لن تتوانى عن تقديم كافة المساعدات الاغاثية والانسانية والتنموية الممكنة للشعب الفلسطيني الشقيق.

