فريق طبي كويتي يستعد للذهاب إلى غزة

وطن النهار

طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ د. فوزي الخواري «منظمة الأمم المتحدة القيام فورا بواجباتها وتفعيل دور المنظمات والمكاتب التابعة لها للتدخل الفوري لإنقاذ الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وفتح وحماية ممرات آمنة لإيصال المساعدات الغذائية والدوائية التي مازالت متوقفة عند الحدود منذ أيام»، معلنا «أنهم في الجمعية على استعداد للتعاون مع الجهات الرسمية الكويتية المختصة، للمساهمة بفريق طبي إغاثي متخصص للتعامل في مثل تلك الأوضاع الكارثية». وقال د. الخواري في تصريح صحافي له بأن «ما يحدث في غزة الآن هو إبادة جماعية شاملة لشعب أعزل يرزح تحت طغيان الكيان الصهيوني المعروف عنه تجرده من الأخلاق والمبادئ الإنسانية ويمارس كل طرق الإرهاب والترويع بتعمد استهداف المواطنين وبفرض حصار جائر عليهم، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والأدوية، وقطع سبل الحياة الأساسية متجاوزا كل القوانين والأعراف الدولية والدينية التي تحرم وتجرم استهداف واستباحة الدماء واستهداف الأطفال، والنساء والمراكز الحيوية والمستشفيات، وتدمير البنية التحتية لشعب يعاني من الفقر ولا يمتلك الموارد لاستمرار الحياة، في ظل ظروف عالمية صعبة». واستغرب الخواري من تلك الدول التي أعلنت موقفها وتساند الكيان الصهيوني بأفعاله المشينة، والتي من المفترض منها أن تسعى لايقاف ما يحدث ولو من الجانب الإنساني الذي يتشدقون به على المستوى العالمي، والأخذ بيد ذلك الكيان للكف عن ممارساته الوحشية التي لطالما اتحفونا بها منذ سنين حول حقوق الإنسان وحفظ السلام الدولي، مثمنا موقف دولة الكويت المشرف. واختتم فوزي الخواري تصريحه بضرورة «تكاتف الجهود الدولية والضغط المستمر عبر القنوات الدبلوماسية لايقاف العمليات العسكرية وسرعة إدخال المعونات والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر لإنقاذ الشعب الفلسطيني، ونقل الجرحى خارج غزة وعلاجهم في مستشفيات متخصصة ومحاسبة الكيان الصهيوني على كل ما اقترفه من خرق للقوانين والمعاهدات الدولية».

