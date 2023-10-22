بهزاد: %91 المؤيدون لمشاركة المنظمات المدنية في «إدارة الأزمات»

وطن النهار

أعلنت أمين عام «حماية البيئة» جنان بهزاد بقبول عضوية الجمعية في «برنامج جعل المدن قادرة على الصمود في برنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث» رسميا اعتبارا من يوم 15 أكتوبر 2023، وهو ما يتوافق مع اختصاص الجمعية ازاء الكوارث البيئية والطبيعية وتأثير الكوارث الاخرى على البيئة. واضافت بهزاد بان تعدد وتنوع عضويات الجمعية في منظمات دولية ذات علاقة بالحد من مخاطر الكوارث ومنها الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث GNDR، يوفر فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وبناء القدرات، علاوة على عضوية رئيس الجمعية د. وجدان العقاب في «المجموعة الاستشارية للحد من مخاطر الكوارث في غرب اسيا». وعلى الصعيد المحلي أشادت الجمعية الكويتية لحماية البيئة بجهود وزارة الداخلية وحرصها على إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ بنود اطار سنداي، وفي هذا السياق، أعلنت بهزاد عن نتائج الدراسة الاستطلاعية حول الحد من مخاطر الكوارث، والذي شارك به ممثلون 30 جهة حكومية ومنظمة مدنية كويتية وعربية شاركت في احتفاليتها باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، والتي نظمتها جمعية حماية البيئة تحت رعاية الشيخ فراس سعود الصباح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

وقالت بهزاد: «اتفق 90% من المشاركين على قدرة منظمات المجتمع المدني على ادارة الأزمات والكوارث، وأن 91% من المشاركين أيدوا مشاركة منظمات المجتمع المدني في اللجان الحكومية المختصة في إدارة الأزمات والكوارث». وكشفت جنان بهزاد عن «تأييد 91% من المشاركين في الدراسة الاستطلاعية بضرورة توسيع المشاركة المجتمعية للمنظمات المدنية الكويتية في «اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ بنود إطار سنداي». وختمت بهزاد هذه المخرجات بمناشدة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بأهمية دعوة تمثيل مؤسسات المجتمع المدني الكويتي المختص بعضوية هذه اللجنة إثراء وتدعيما وتعزيزا لمخرجاتها ومنهاجياتها وأدوات عملها كون تلك الجمعيات المختصة بالازمات والطوارئ والكوارث معنية وذات علاقة ولديها خبراء ومختصون يساهمون بدورهم الوطني ويعززون من أدوار اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ بنود إطار سنداي.

