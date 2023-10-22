الحمدان: سد النقص في الكوادر التعليمية

وطن النهار

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أصدرت الوكيلة المساعدة للتعليم العام بالتكليف أنوار الحمدان تعميماً لمديري عموم المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني بضرورة العمل على التنسيق مع الإدارات المدرسية للإبلاغ عن أي نقص في الكوادر التعليمية لديها، لافتة الى ضرورة قيام الجهات المختصة في المناطق التعليمية وبصورة عاجلة على سد العجز الفعلي في الوظائف التعليمية في المدارس وفقا لمعيار الأحدث في التعيين مع مراعاة الخطة السنوية المعتمدة من التواجيه الفنية للمواد الدراسية. وأشارت الحمدان إلى ضرورة قيام إدارات المناطق التعليمية عند تنفيذ إجراءات النقل للمعلمين والمعلمات الالتزام بمعيار الأحدث في التعيين مع تزويد مكتب وكيل التعليم العام خلال يومين من تاريخه بالإجراءات التي تم اتخاذها وإرفاق المستندات المتعلقة بالميزانية الفعلية (الجدول الدراسي) وقرارات النقل التي ستصدر بهذا الشأن. وتحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، يقام مؤتمر صحافي حول جائزة عبدالله العلي المطوع السادسة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، لمعلمي ومعلمات وزارة التربية، وذلك الساعة التاسعة من صباح اليوم، في ديوان عام وزارة التربية.

