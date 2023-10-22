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وطن النهار

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الجوعان: يجب إنهاء الوضع المتأزم في غزة.. وتحقيق السلام


وجهت المحامية كوثر عبدالله الجوعان رئيسة شبكة المرأة العربية للسلام برقية الى مؤتمر القاهرة الدولي للسلام المنعقد بالعاصمة الادارية بالقاهرة أشادت فيها بالدور المصري لاحتواء الأزمة الحالية في غزة. وقالت: حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الابادة الجماعية يكون من المفهوم انه ليس في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان يكون البشر احراراً. وأضافت انه من منطلق ان الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان فإن القادة العرب ورؤساء الدول وممثليها الاجانب في العالم تقع عليهم مسؤولية كبيرة في إحقاق هذه الحقوق، وأن التاريخ سوف يسجل موقفهم وإرادتهم لأجل فلسطين. وتمنت رئيسة شبكة المراة العربية للسلام نجاح مخرجات المؤتمر في انهاء الوضع المتأزم في غزة وتحقيق السلام في منطقة الشرق الاوسط.


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