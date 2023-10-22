المشعل: «وظيفتي» لاستقطاب الكوادر الشابة

وطن النهار

أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح أهمية معرض الفرص الوظيفية والدراسية السنوي السادس للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع معرض (وظيفتي) باعتباره فرصة لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في وزارة الدفاع.

وقالت «الدفاع» في بيان صحافي ان الشيخ الدكتور عبدالله المشعل قام بزيارة الجناح الخاص في الوزارة في المعرض المقام تحت شعار (قدم - قابل - توظف) في الأرينا - مجمع 360 بمشاركة 120 جهة حكومية وأهلية.

وأضافت ان المشعل اكد خلال زيارته أهمية التفاعل الإيجابي مع زوار المعرض الحديثي التخرج كما أثنى على الجهود المبذولة التي يقوم بها فريق الوزارة بهدف عرض فرص العمل المتاحة أمام الخريجين، منوها بتنوع الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص.

