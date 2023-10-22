«ASAR الرويح وشركاه».. أفضل مكتب محاماة في الكويت «2023»

وطن النهار

فاز مكتب «ASAR الرويح وشركاه»، بجائزة « أفضل مكتب محاماة في الكويت لعام 2023»، والتي تقدمها مجلّة International Financial Law Review) IFLR )، التي تعتبر الدليل الرئيس لمكاتب المحاماة التي تعمل في القطاعين المالي والتمويلي.

وأقيم حفل توزيع الجوائز في فندق ماندارين أورينتال دبي، وشهد حضوراً واسعاً من الشركاء وممثلي مكاتب المحاماة الأخرى الرائدة على مستوى منطقة دول الخليج والعالم.

وحصد المكتب جائزة ثانية عن فئة عمليات الدمج والاستحواذ (بيت التمويل الكويتي/ البنك الأهلي المتحد). وجائزة ثالثة عن طرح أسهم شركة مطاعم أمريكانا ثنائي الإدراج.

وقال الشريك الرئيس في «ASAR» سام حباس: «يسعدنا الحصول على جائزة أفضل مكتب محاماة في الكويت لعام 2023، وكذلك جائزتي الاندماج والاستحواذ وصفقات الأسهم للعام.

وأضاف : تعد هذه الجوائز بمثابة شهادة على الخدمات القانونية الاستثنائية التي يقدمها ASAR والتزامه بتزويد العملاء بأعلى جودة من المشورة القانونية. لقد قاد ASAR بعضًا من أكثر المعاملات الرائدة والمبتكرة في الكويت والبحرين، ونحن محظوظون لحصولنا على التقدير على كل العمل الذي قمنا به لعملائنا على مر السنين. نجاحهم هو نجاحنا».

من جهته، قال الشريك الإداري في مكتب «ASAR» أحمد بركات: «إنه إنجاز عظيم لمكتبنا أن يحصل على هذه الجوائز، وعلى وجه الخصوص، جائزة أفضل مكتب محاماة وطني في الكويت للمرة الرابعة عشرة وهو رقم قياسي. ويعكس الفوز بجوائز IFLR هذه أيضًا التزام شركتنا بتزويد عملائنا بخدمة على أعلى مستوى حتى نتمكن من عبور خط النهاية معهم في إتمام المعاملات الرائدة والمبتكرة بنجاح.

وأضاف : ممتنون لعملائنا على ثقتهم المستمرة بنا، وفريقنا من المحامين المتفانين تمامًا، والمجتمع لدعمنا الذي لا مثيل له. شاكراً لفريق IFLR على حدث آخر جيد هو التنظيم الناجح».

