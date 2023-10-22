24 متهماً بـ«المخدرة» و«الأسلحة النارية»

وطن النهار

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تمكن رجال الامن الجنائي من إسقاط 24 متهماً في 16 قضية متفرقة وبحوزتهم نحو 16 كيلو مخدرات متنوعة و10,000 حبة من المؤثرات العقلية و80 زجاجة خمر و3 أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وتمت احالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وفي التفاصيل انه استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم حماية للجميع، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 24 شخصاً من جنسيات مختلفة في 16 قضية وبحوزتهم نحو 16 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة شبو - حشيش - كيميكال - هيروين - كوكايين و10,000 حبة من المؤثرات العقلية و80 زجاجة خمر مستوردة وتم العثور على 3 أسلحة وذخيرة غير مرخصة بحوزة عدد من المتهمين ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه بعون من الله وتوفيقه فإن رجال الامن الجنائي وجميع قطاعات الوزارة مستمرون في هجماتهم الشرسة على تجّار السموم وضبط مروجيها، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ 112 والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات 1884141.

