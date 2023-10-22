«الإطفاء» سيطرت على حريق محل ألعاب في «شرق»

وطن النهار

تمكن رجال قوة الاطفاء من إخماد حريق محل ألعاب في منطقة شرق دون وقوع إصابات تذكر. ‏‎وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية يفيد بإندلاع حريق في محل ألعاب في منطقة شرق، مشيرة الى أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز إطفاء الهلالي والمدينة والسالمية إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أنه حريق محل ألعاب وعلى الفور تم التعامل مع الحادث والسيطرة عليه وإخماده دون وقوع اي إصابات تذكر. وأسفر حادث تصادم على طريق الدائري السادس عن وفاة شخص وقد تعاملت فرق الإطفاء مع الحادث. و ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الدائري السادس، مبينة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء من مركز مشرف إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرقة تبين أنه حادث تصادم مركبة أسفر عن حالة وفاة شخص وتم تسليم المتوفى إلى الجهات المعنية.