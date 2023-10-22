وطن النهار

تعاملت فرق الاطفاء «الإنقاذ البحري» مع حادث سقوط شخص من أعلى جسر جابر وتم إنقاذه وتسليمه إلى رجال الطوارئ لتلقيه العلاج اللازم. ‏وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية يفيد بوجود حادث سقوط شخص من أعلى جسر جابر إلى البحر. وبينت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء من مركز الشويخ للإطفاء والإنقاذ البحري إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرقة تبين سقوط شخص من جسر جابر حيث ألقى بنفسه من أعلى الجسر إلى البحر ثم سبح إلى الصبة الخرسانية وتم إنقاذه وتسليمه إلى الجهات المختصة.