«الشال»: الحكومة تنافس متبني السياسات الشعبوية

مال وأعمال

أشار تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الى انه قد صدر تقرير أكتوبر 2023 لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، ، حيث سطر الصندوق توقعاته حول الأداء المحتمل لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاءت توقعاته لدول «التعاون» مخيبة مقارنة بتوقعاته لها في تقرير له في أبريل الفائت، ففي حدود شهور ستة ما بين التقريرين، خفض الصندوق توقعاته لها إلى النصف تقريباً، أو من نمو بنحو 2.9% لها مجتمعة في تقرير أبريل، إلى نحو 1.5% في تقرير الشهر الحالي.

وتفاوت الأداء المحتمل لكل بلد ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي كثيراً بين التقريرين، فبينما ظل الأداء ثابتاً عند مستوى 2.4% لدولة قطر في التقريرين، طال التخفيض دول المجلس الخمس الأخرى .

وطال أعلى خفض مطلق السعودية التي فقدت توقعات نموها نحو -2.3%، فالتوقعات في تقرير شهر أبريل كانت بحدود 3.1%، وأصبحت في تقرير الشهر الحالي 0.8% فقط . وانحصرت الفروقات بالسالب للدول الثلاث الأخرى ما بين -0.5% أعلاها لعُمان، و-0.1% أدناها للإمارات وبينهما البحرين بهبوط بنحو -0.3%، وظل النمو موجباً للدول الخمس.

وحدها الكويت التي قدر لها نمواً بنحو 0.9% في تقرير أبريل وكان الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وخفض الصندوق تقديراته لنموها بنحو -1.5% لتتحول إلى انكماش بنحو -0.6%. وفي أي مكان في العالم عندما تتحول توقعات النمو إلى السالب، تبدأ إدارته العامة في البحث في المسببات وسبل التعافي السريع.

وفي الكويت، تقود الحكومة المنافسة في تبني سياسات شعبوية تعمل تماماً على تسريع دخول الكويت في مرحلة انكماش أشد، متزامنة مع تعميق أزمة المالية العامة، ومع زيادة في إخلال توازن صناديق التقاعد، ومعامل الارتباط بين الاقتصاد والمالية العامة وصناديق التقاعد، هو الأعلى في العالم.

ان الإدارات العامة في الدول الأخرى تقلق وربما تجزع عندما تصدر مؤشرات تجزم بأن أداءها الأسوأ ضمن إقليمها بكل ما يعنيه من مخاطر على المستقبل القريب، وتبدأ في صياغة سيناريوهات تحدد حجم التكلفة لو استمرت سياساتها كما هي عليه، ثم تبدأ برسم طريق الخروج منه، ماعدا الكويت، التي لم نسمع من مسؤوليها غيرة أو قلقاً عليها يقود إلى تحرك أو حتى تصريح يوحي بسيرها في ذلك الاتجاه.

