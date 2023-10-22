النفط ارتفع مع إطلاق حماس رهينتين أميركيتين

مال وأعمال

انخفضت أسعار النفط عند التسوية بعد أن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح محتجزتين أميركيتين من غزة ما عزز الآمال في إمكانية عدم تفاقم الأزمة الإسرائيلية- الفلسطينية والحيلولة دون اتساع رقعتها لبقية منطقة الشرق الأوسط وتعطيل إمدادات النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2% إلى 92.16 دولاراً للبرميل عند التسوية. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبروالتي انتهى أجلها بعد التسوية ، 62 سنتا أو 0.7% إلى 88.75 دولاراً للبرميل، وفق «رويترز». وسجل خام برنت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد صعود بنسبة 1.4%، فيما ارتفع خام نايمكس الأميركي أيضا بنسبة 0.44%، وسط مخاوف من اتساع دائرة الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وانخفض عقد استحقاق شهر ديسمبر الأكثر تداولا لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا عند التسوية إلى 88.08 دولاراً للبرميل.