تشجيع الاستثمار تطرح مناقصة لتحديث استراتيجيتها الثانية

مال وأعمال

أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن إعادة بحث طلب طرح مناقصة عامة لمشروع اعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بمشروع تطوير الاستراتيجية الثانية متوسطة الاجل للهيئة. وقالت مصادر متابعة لـ«النهار» إن الهيئة تمضي قدماً في تطوير استراتيجية عملها بهدف توسيع عمليات جذب الشركات الاجنبية خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكذلك الشركات المطلوبة للمساهمة في رؤية الكويت 2040 ومشاريعها الاستراتيجية العملاقة.

وفي إطار ذي صلة اصدرت هيئة تشجيع الاستثمار قراراً بتحديد الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها، حيث استحدثت رسوماً جديدة على طلب تعديل الدراسة الهيكلية للكيانات الاستثمارية بقيمة 2000 دينار، وضمت قائمة الرسوم 21 خدمة تتراوح قيمتها بين 30- 2000 ديناراً، أبرزها رسوم طلب ترخيص شركة كويتية بقيمة 300 دينار، وترخيص لفرع شركة اجنبية 300 دينار، ترخيص لفتح مكتب تمثيل لشركة اجنبية 300 دينار، طلب منح مزايا او اعفاءات 300 دينار، طلب تعديل الكيان الاستثماري 300 دينار، اصدار الترخيص الاستثماري 150 ديناراً.

