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مال وأعمال

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مؤشرات رئيسة


18% نمواً في صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 53.8 مليون دينار. 17% ارتفاعاً في صافي أرباح الربع الثالث من عام 2023 إلى 18 مليون دينار. تحسن العائد على الأصول للبنك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ليصل إلى 1%. تحسن العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 30 سبتمبر 2023، مقابل تغطية جيدة بلغت نسبتها 470%. 13.6% نسبة الشريحة الأولى من رأس المال للبنك ونسبة كفاية رأس المال%15.8 كما في 30 سبتمبر 2023.


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