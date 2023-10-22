زيادة رأس المال وفرص النمو المستقبلي

مال وأعمال

أشار جاسم بودي إلى أن بنك الخليج حصل خلال الربع الثالث من العام على موافقة كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع. وسوف يطرح بنك الخليج أسهماً جديدة للاكتتاب العام مع حق الأولوية للمساهمين بعدد 260,869,565 سهماً بقيمة اسمية 100 فلس، بالإضافة إلى علاوة إصدار بمقدار 130 فلساً للسهم الواحد. وسوف يؤدي إجمالي عوائد هذا الاكتتاب إلى زيادة قاعدة رأس مال البنك بنحو 60 مليون دينار كويتي وقد تم تحديد فترة الاكتتاب لتبدأ من 29 أكتوبر 2023 وتنتهي في 12 نوفمبر 2023. وعلق بودي قائلاً: «سوف يسهم طرح حقوق الأولوية في تعزيز قاعدة رأس مال البنك والنسب الرقابية لكفاية رأس المال، مما يدعم قدرة البنك على مواصلة فرص النمو في المستقبل تماشياً مع إستراتيجيته الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل».