«وربة» حقق 14 مليون دينار أرباحاً صافية في 9 أشهر

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن النتائج المالية الفصلية للشهور التسعة الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر 2023 وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك بلغت 14.324 مليون دينار، ما يعادل 6.21 ربحية للسهم الواحد.

وقال البنك في بيان صحافي إن صافي إيرادات التمويل ارتفع في الشهور التسعة الأولى من العام 2023 إلى 164مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 86.67 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت إجمالي الإيرادات التشغيلية للتسعة شهور الأولى من 2023, 182 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 61.52% وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع رصيد مديني التمويل بالشهور التسعة الأولى إلى 3.4 مليارات دينار، بزيادة قدرها 313 مليون دينار، وبنسبة زيادة 10% عن نهاية عام 2022. كما بلغ رصيد الاستثمار في الصكوك للشهور التسعة الأولى من 2023 مبلغ 351 مليون دينار، بارتفاع قدره 66 مليون دينار، وبنسبة 23.3 % عن العام السابق 2022، وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 4.8 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2023، بارتفاع قدره 602 مليون دينار، وبنسبة 14.33 % عن العام السابق 2022. كما بلغ رصيد حسابات المودعين للشهور التسعة الأولى مبلغ 2.8 مليار دينار بارتفاع قدره 104 ملايين دينار، وبنسبة 3.87 % عن العام 2022. وبلغت حقوق المساهمين 305.6 مليارات دينار في نهاية شهر سبتمبر 2023 بارتفاع قدره 7 ملايين، وبلغ معدل كفاية رأس المال15.7% متخطياً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد على متانة المركز المالي لـ «وربة».

خطى ثابتة

علق رئيس مجلس الإدارة في بنك وربة حمد مساعد الساير على النتائج المالية قائلاً: «حقق بنك وربة نتائج مالية قوية في التسعة شهور الأولى من 2023، ليعكس أداؤنا مزيج أعمالنا المتنوع وقوة وحجم ميزانيتنا العمومية. ويؤكد أننا نسير بخطى ثابتة في مسار تقديم قيمة مضافة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ولمجتمعاتنا ومساهمينا، مؤكداً على أن هذه الأرباح القياسية تدعم مكانة «وربة» بشكل خاص، وتسهم إيجابياً في تعزيز قدرة ومكانة القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام.

وأضاف الساير أن «وربة» سجل نمواً إيجابياً في جميع المؤشرات المالية الأساسية، وحافظ على معدلات جيدة لجهة العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين، مع تحسين جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات، ومعدلات التكلفة إلى الإيراد، ومختلف المؤشرات المالية.

وأفاد بأن النتائج المالية القياسية المحققة تعكس الجهود المبذولة من قبل فرق العمل في «وربة» وتعكس كذلك ثقة المساهمين والعملاء وكفاءة التوجهات الاستراتيجية لمجلس الإدارة، مثمناً دور الجهات الرقابية، وكافة الشركاء وأصحاب المصلحة.

وتابع قائلاً: «تبرهن استراتيجيتنا للنمو وإدارتنا الحصيفة لكل من المخاطر ورأس المال، إلى جانب مزيج أعمالنا المتنوع على قوتنا واستقرارنا وسط بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات، مشيراً إلى أن «وربة « يواصل جني ثمار استثماراته الاستراتيجية، مؤكداً ثقته في قدرة البنك على تحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي احتياجات عملائه المتنامية».

أعلى معايير الاستدامة

استطرد حديثه قائلاً: «إن التزامنا تعزيز ولاء عملائنا وإعادة الاستثمار المجتمعي وتبني أعلى معايير الاستدامة يعزز مكانتنا كأحد البنوك الرائدة في السوق المحلي ويدعم فرص النمو على المدى الطويل، مفيداً بأن «وربة» قطع أشواطاً كبيرة في استراتيجية التحول الرقمي، وأن النمو الملحوظ في حجم استخدام العملاء للخدمات المصرفية الرقمية يؤكد قوة وريادة «وربة» في توفير الحلول المالية الرقمية المبتكرة التي تعزز تجربة العملاء المصرفية وتمنح «وربة» ميزة تنافسية.

وأفاد الساير إلى ارتفاع الإيرادات من الأنشطة الرئيسية، حيث استمرت اتجاهات الربحية القوية لكل من الأداء على أساس ربع سنوي ومنذ بداية العام الحالي، موضحاً أن «وربة» نجح في الحفاظ على اتجاهات قوية للغاية من الناحية التشغيلية، حيث نمت الإيرادات بمستويات تجاوزت معدل نمو النفقات التشغيلية،، وأوضح أن تركيز البنك ينصب بصفة رئيسية على خلق قيمة لمساهميه كما يتضح من التحسن المستمر لمعدلات الربحية، إذ بلغ العائد على متوسط إجمالي الموجودات 0.42% والعائد على متوسط حقوق المساهمين 5.33%. وأشار الساير إلى أن البنك يواصل تنفيذ ركائزه الاستراتيجية الجوهرية والتي تركز على التنويع والحفاظ على حصته السوقية، كما احتفظ بمركز تنافسي قوي في السوق المحلية ونجح في الحفاظ على مكانته كالبنك المفضل سواءً للعملاء من الأفراد أو ذوي الملاءة المالية العالية أو الشركات أو المؤسسات المحلية والأجنبية.

وأكد أن بنك وربة يتطلع لمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والمنصات الرقمية وتوسيع نطاقها وسوف يساهم ذلك في العمل بشكل أكثر كفاءة والنمو في المجالات المختلفة، من أجل تحقيق تطلعات كل أصحاب المصالح. هذا إلى جانب التركيز بشكل كبير على الابتكار كمحرك رئيسي للنمو في المستقبل، وذكر الساير أن البنك يواصل دمج المسائل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أعمال البنك وثقافته وعملياته، والقيام بدور فعال في تسريع وتيرة التحسين المستمر للسياسات والإفصاحات التي تصدر فيما يتعلق بأمور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لضمان مستقبل أكثر استدامة.

تعظيم العوائد

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم: «سجلنا أرباحاً قوية في التسعة شهور الأولى من عام 2023، وحافظنا على مسار استراتيجيتنا الرامية إلى تعظيم أعلى العوائد لمساهمينا، وبما يتماشى مع مستهدفاتنا الطويلة الأجل مشيراً إلى أن المعنويات تجاه البيئة التشغيلية في الكويت تشهد تحسناً تدريجياً خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية واصلت البناء على الأداء القوي، الذي حققه البنك مطلع العام الحالي، مشيراً إلى أن الاستقرار في البيئة التشغيلية سيكون محفزاً لأداء أفضل خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن أرباح التسعة أشهر الأولى تعكس قوة الأداء التشغيلي للبنك، وتؤكد النمو المستمر لأنشطة أعمالنا، وأكد أنه ساهم في تعزيز أداء البنك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 عوامل عدة، من ضمنها الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، وتحسن الأداء التشغيلي، هذا إلى جانب قوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، ومتانة قاعدة رأس المال، وأوضح الغانم إلى أن البنك استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار البيئة التشغيلية بصفة عامة في الكويت خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2023، في غضون ذلك بدأت الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى في الانحسار. بالرغم من مخاطر الركود الاقتصادي، إلا أن هناك تفاؤلاً حذراً بأن البيئة التشغيلية ستظل مستقرة بصفة عامة.

سجل حافل

وأشار إلى أن الأسس الصلبة التي يتمتع بها البنك، وسجلنا الحافل في تقديم أداء مالي مرن في مختلف الظروف، يمكناننا من دعم عملائنا بالمشورة والمنتجات والخدمات المتكاملة التي يحتاجونها، إلى جانب تعزيز تجاربنا الرقمية الرائدة التي تميزنا عن منافسينا وتحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.

ولفت الغانم إلى أن استمرار نمو حجم الأعمال والسيولة القوية التي يتمتع بها البنك، إضافة إلى المستويات الحكيمة لجودة الأصول، عوامل ستستمر في دعم نمو الأرباح حتى نهاية 2023، بالإضافة إلى كونها مكنت البنك من مواجهة التقلبات الكبيرة في الصناعة المصرفية العالمية خلال الفترة الماضية.

واستطرد حديثه بأن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023 شهدت مواصلة التنفيذ المنضبط لأولويات البنك الاستراتيجية ومبادراته نحو تعزيز نمو الإيرادات، إلى جانب تحقيق أداء تشغيلي قوي، مشدداً على أن البنك استمر في تحقيق الإنجازات الرئيسية في مسيرة رحلته الرقمية، الأمر الذي دعم تعميق العلاقات مع عملائه الحاليين، وسرّع من معدلات نمو اجتذاب العملاء الجدد.

نجاحات وإنجازات

وأعرب الغانم عن اعتزازه واعتزاز البنك برفع تصنيف وكالة موديز العالمية من نظرة مستقبلية مستقرة إلى إيجابية وأيضاً بالتقدم الذي أحرزه في مجالات الابتكار الرقمي ومبادرات تمكين المرأة والتنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية، موضحاً بأن النظرة الإيجابية بخصوص التصنيف تعكس التأثير الإيجابي للتطورات في أعمال «وربة» ويثبت سلامة التوجهات الاستراتيجية، كما يؤكد هذا التصنيف على النجاحات والإنجازات التي حققها بنك وربة وهو ما يعد تقديراً للصناعة المصرفية الإسلامية.

ونوه إلى أن هذا التقييم يكتسب أهميته من أهمية موديز كوكالة لها مكانتها وثانياً لكونه يأتي في وقت له خصوصيته، ووربة على أعتاب مرحلة تاريخية هامة من مراحل تطوره، مؤكداً استعداد بنك وربة الكامل - بإذن الله - لمواجهة أي منافسة، منوهاً بالإمكانات الكبيرة والقدرات المتنوعة التي يمتلكها، فخبرة «وربة» وتجاربه أكسبته قدرة على التعامل مع المتغيرات بإيجابية مع التمسك بالمنهج الشرعي والتميز في تقديم خدمات ومنتجات بمقاييس عالمية رفيعة تواكب طموحات عملائه.

المسؤولية الاجتماعية

وتابع الغانم بأن مفهوم تحقيق عالمية المؤسسة لا يقصد به الانتشار الدولي وحسب، وإنما أيضاً إخضاع جميع الخدمات والمنتجات والأنشطة إلى المقاييس والمعايير الدولية مما أهل «وربة» للحصول على الجوائز والتقييمات العالمية المتتالية مشيداً بالقدرة التي أظهرها بنك وربة خلال الفترة الأخيرة في تنفيذ سياسة استثمارية نوعية غير مسبوقة فقال إنها تعتمد على توظيف القدرات والخبرة والملاءة.

وأكد الغانم على مواصلة دور «وربة» الرائد في المسؤولية الاجتماعية عبر دعم مختلف المبادرات التي تضيف قيمة للمجتمع وتشمل المبادرات الصحية والرياضية والتعليمية والبيئية وتمكين المرأة ودعم الشباب والطلبة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الثقافة المالية، وغير ذلك مشيراً إلى أن بنك وربة يفخر بالمواهب والكفاءات المصرفية الوطنية الشابة لديه، وسيواصل التميز في جهود تدريب وتوطين العمالة واستقطاب المواهب من الخريجين بالشراكة مع الجامعات الحكومية والخاصة.

واختتم الغانم تصريحه بأن بنك وربة واصل تميزه في تطوير منتجات وخدمات وحلول مالية واستثمارية مبتكرة للعملاء، مع الاعتماد على التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لدعم العمليات التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء المصرفية، والحفاظ على مكانته بين البنوك في القطاع المصرفي الكويتي، وتوسيع الحصة السوقية، منوها بنجاح «وربة» في توسيع قاعدة عملائه، وتحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية، انعكست بشكل إيجابي على نتائجه المالية للتسعة شهور الأولى من 2023.

