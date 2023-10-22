«أسواق المال» تطلق حملة توعوية بجائزة المستثمر الذكي الخليجي

مال وأعمال

بدأت هيئة أسواق المال منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي حملتها التوعوية واسعة النطاق للتوعية بجائزة المسابقة الثانية للمستثمر الخليجي الذكي، والتي سبق لبرنامج التوعية الاستثمارية الخليجي «ملم» الإعلان عن إطلاق نسختها الثانية خلال شهر أغسطس الماضي بعدما قام بإجراء تعديلات مهمة فيها مقارنةً بنسختها الأولى، تتمثل بإضافة مسارٍ رابع لمساراتها الثلاثة السابقة، ومضاعفة قيمة جوائزها لنحو أربعة أضعاف. والمسابقة الهادفة لتحفيز مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنتاج موادٍ توعوية تسهم في نشر الثقافة المالية، وتعزيز المفاهيم المالية المطلوبة، كالادخار والاستثمار، والتخطيط المالي، وامتلاك مقومات القرار الاستثماري الرشيد. تضم المسابقة مسارات الرسم، الفيديو، التصوير الفوتوغرافي، والكتابة، وتستهدف شرائح مجتمعية الأفراد وطلبة الجامعات والمدارس. أما عدد جوائزها فيبلغ ستاً وثلاثين جائزة تبلغ قيمتها الإجمالية مليون ريال سعودي، وتمتد فترة المشاركة فيها حتى الثاني عشر من شهر نوفمبر القادم. وسبق لـ «ملم» إطلاق النسخة الأولى من المسابقة خلال الفترة الممتدة بين شهري يونيو ونوفمبر من عام 2022 قبل أن يعلن عن نتائجها في حفلٍ أقيم لهذه الغاية في الحادي والثلاثين من شهر يناير من العام الحالي. هذا، وتمتد هذه الحملة التوعوية المكثفة للهيئة للتعريف بهذه المسابقة حتى موعد انتهاء المشاركة فيها مستهدفةً التعريف بها ومساراتها وشروط المشاركة المتاحة لمختلف الفئات المجتمعية من مواطنين ومقيمين. وإضافةً إلى نشر النتاجات التوعوية المعتمدة من قبل «ملم» على حسابات الهيئة بوسائل التواصل الاجتماعي، فقد ضمنت الهيئة حملتها التعريفية بالجائزة فعاليات وأنشطة تتنوع بين تلفزيونية وإذاعية وصحافية، إضافةً إلى رسائل توعوية، وفعاليات جماهيرية مختلفة من خلال ورش العمل التوعوية المنفذة خلال هذه الفترة. وهيئة أسواق المال إذ تعلن عن حملتها التوعوية الخاصة بهذه المسابقة، فإنها تحث الجميع على المشاركة فيها باعتبارها منصةً إبداعية متاحة للجميع لعرض أفكارهم ورؤاهم الإبداعية، وفرصةً قيمة للتعبير عن مواهبهم، خاصةً مع تعدد مساراتها وموضوعاتها وجوائزها القيمة.

