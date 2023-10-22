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«موديز»: تصنيف الكيان الصهيوني قيد المراجعة


وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ، تصنيف الكيان الاسرائيلي وهو عند A1، قيد المراجعة لخفض محتمل، وأرجعت هذا إلى الصراع العسكري الدائر مع حركة حماس. وقالت «موديز»: «بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير في الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته زاد تأثيره في فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد». وسجلت تكلفة التأمين على ديون حكومة الكيان الاسرائيلي باستخدام ما يعرف بمبادلات مخاطر الائتمان السيادي قفزة كبيرة. ويستخدم المستثمرون مبادلات مخاطر الائتمان إما كأداة للحماية وإما للمضاربة، وفي الأسبوع الماضي ارتفعت تكلفة شراء المبادلات للكيان الاسرائيلي 80%.


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