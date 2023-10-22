انطلاق فعاليات منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر اليوم

مال وأعمال

تنطلق اليوم أعمال «منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر» والمعرض التكنولوجي المصاحب له، جاء ذلك في بيان صحافي صدر عن اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة رازن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات بهذه المناسبة، وينطلق حفل افتتاح المنتدى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم برعاية وبمشاركة ، وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة يقام المنتدى بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وقال د. عمار الحسيني، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف، بهذه المناسبة: «إننا نتطلع بأن يسهم المنتدى في دعم خططنا في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بخصوص مسار التحول الرقمي، وهذه المرحلة تتمثل في الانتقال إلى اعتماد الحوسبة السحابية في مراكز المعلومات بدولة الكويت لتشكل البنية التحتية اللازمة لربط جميع مراكز المعلومات الحكومية بتجهيزات حاسوبية متجانسة وفعالة تدعم خططنا للتحول الرقمي، وسوف يقوم أحد الخبراء في الجهاز المركزي بتقديم شرح واف لاستراتيجية الجهاز المركزي لتكنولوجي المعلومات بخصوص الحوسبة السحابية بالكويت.»

أما المهندس بدر السلمان، رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، فقد رحب بانعقاد المنتدى وقال، «نتوجه بالشكر والتقدير بهذه المناسية إلى ، وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ، لرعايته المنتدى وحضوره حفل الافتتاح، كما نشكر د. عمار الحسيني، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف، لدعمه المنتدى وتخصيص فريق عمل من الجهاز خلال فترة الإعداد له، ونأمل أن يحقق المنتدى أهدافه خاصة أن يواكب خطط الجهاز والجهات الحكومية الأخري للانتقال إلى الحوسبة السحابية وتفعيل خطط التحول الرقمي بالدولة.

ويهدف «منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر» إلى مواكبة جهود دولة الكويت والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في توجههما الاستراتيجي نحو اعتماد الحوسبة السحابية لتطوير البنية المعلوماتية التحتية ودعم برامج الحكومة الإلكترونية والانخراط في عالم تحكمه التقنيات المتطورة، كما يوفر المنتدى فرصة مثالية لمناقشة جميع التحديات ووضع الحلول المتاحة للمساهمة في مسار التحول نحو الحوسبة السحابية.

توجه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وشركة رازن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات بالشكر لجميع المؤسسات المشاركة في المنتدى، وخص بالذكر الشريك الحكومي الاستراتيجي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، كما توجها بالشكر الشركات الراعية، وذكر البيان بهذا الصدد، «نثمن عاليا دعم ومشاركة رعاة الفئة البلاتينية بنك برقان، بيت التمويل الكويتي، شركة زين الكويت، وشركة Solutions by stc، كما توجها بالشكر لرعاة الفئة الذهبية شركة امازون ويب سرفيزس وشركة سيسكو الكويت،» كما توجه كما توجه المنظمون بالشكر للمؤسسات المشاركة: شركة الأنظمة الآلية، وزارة المالية، قوة الإطفاء العام، بلدية الكويت، وزارة العدل، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

