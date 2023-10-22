«KIB» جدّد رعايته لبطل الكويت يوسف عبدالرزاق

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن مواصلة التزامه اتفاقية الرعاية لبطل الجت سكي الكويتي يوسف عبد الرزاق لموسم 2023/2024. ويأتي هذا التعاون تماشياً مع استراتيجية البنك الشاملة في مجال تحقيق التنمية المستدامة وجهوده الهادفة لدعم الرياضيين الوطنيين الموهوبين في المحافل الرياضية والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية. وقد أسهم هذا التعاون الطويل الأمد بين البنك وبطل العالم إلى تحقيق العديد من الانتصارات، ومنها بطولة العالم للجت سكي التي فاز بها ست مرات، إضافة إلى حصده ميدالية ذهبية كممثل لدولة الكويت في منافسات بطولة أولمبياد آسيا. وتعدّ مسيرة عبد الرزاق حافلةً بالأوسمة والإنجازات العالمية التي أدّت إلى تأهيله لدخول موسوعة غينيس كأحد أكثر حاملي لقب بطل العالم في رياضة الجت سكي. ومن الجدير بالذكر أن عبد الرزاق سيشارك في موسم بطولة العالم المقبلة «UIM Aquabike» لعام 23/24، إضافة إلى بطولة كأس الملك في تايلاند ومنافسات بطولة الإمارات العربية المتحدة وبطولة الكويت العالمية وغيرها الكثير. بهذه المناسبة، صرّحت المديرة في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، مروة معرفي: «إن KIB يؤكّد اليوم دعمه المستمر للرياضيين الوطنيين الطموحين، وذلك من خلال السعي الدؤوب والجاد إلى المساعدة في الارتقاء بمستوى قطاع الرياضة الكويتي. وتحقيقاً لهذه الغاية، يسعدنا تجديد اتفاقية الرعاية لمدة عام للبطل يوسف عبدالرزاق وتقديم الدعم المالي والمعنوي اللازم من أجل مساعدته في مواصلة تحقيق النجاحات والانتصارات ورفع علم الكويت عالياً في المنافسات الإقليمية والدولية». وأكدت حرص KIB، كمؤسسة مالية وطنية رائدة، على دعم المواهب الرياضية الكويتية في البطولات العالمية؛ وذلك انطلاقاً من دورهم في تحفيز أجيال المستقبل على اتباع أسلوب حياة مفعم بالنشاط والتوازن، إضافة إلى تمكين الرياضة في الحياة اليومية لأفراد المجتمع. وأشادت، أيضاً، بالإنجازات الرائعة التي حقّقها عبدالرزاق خلال مسيرته المهنية الممتدة على أكثر من 19 عاماً، متمنيةً له المزيد من الانتصارات في الموسم المقبل.

