الذهب حقق مكاسب أسبوعية

مال وأعمال

واصل الذهب مكاسبه وحقق ثاني مكسب أسبوعي له على التوالي، إذ غذت المخاوف من مزيد من التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1979.39 دولارًا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 0.7% إلى 1994.40 دولاراً. وقال فيليب سترايبل، كبير استراتيجيي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو: «تدافع الناس نحو الذهب ووجدوا شعوراً بالأمان وسط المخاطر الجيوسياسية. إذا كان هناك تصعيد في الصراع في الشرق الأوسط، فإن أسعار الذهب ستعزز مكاسبها فوق 2000 دولار». وارتفع الذهب بنسبة 2.5% على أساس أسبوعي، وأضاف ما يقرب من 160 دولارًا منذ بداية الصراع. واستوعب المتداولون أيضًا تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الذي ترك الباب مفتوحًا للحاجة المحتملة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

