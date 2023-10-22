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مال وأعمال

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«الكويتية التطبيقية» وقّعت مذكرة مع «أسدام»


وقعت «أسدام الرقمية» مذكرتي تفاهم وذلك لأجل تطوير الأعمال والفرص في مجال أعمالهم وخبرتهم، وذلك على هامش معرض جيتكس 2023، المقام في دبي.
وجاءت مذكرة التفاهم الأولى مع شركة «سمارت لاين» من دولة الإمارات العربية المتحدة والمختصة في تكنولوجيا المعلومات وتوفير البنية التحتية والأجهزة والبرامج في المجالات المدنية، فيما جاءت مذكرة التفاهم الثانية مع «الشركة الكويتية التطبيقية لشبكات المعلومات» من دولة الكويت والمختصة في تقديم خدمات التطبيقات للهواتف والاجهزة واستضافة التطبيقات وتحسين تجربة المستخدم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أسدام الرقمية» د. جهاد بكر أن التعاون خطوة في طريق المساهمة في تعزيز التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص في الأسواق الخليجية في مجال التكنولوجيا الرقمية، مشيراً إلى أن من شأن هذه الخطوة توظيف سبل التعاون من خلال تلك الشراكات في مجالات تحسين خدمات الحكومة ودعم الابتكار.


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