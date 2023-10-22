العلي لـ «النهار»: زيادات الرواتب «خطأ تاريخي» ارتكبته الحكومة زمن الوفرة المالية

مال وأعمال

بكلمات حاسمة وواضحة، حسم وزير التجارة والصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار الدكتور يوسف العلي الجدل الدائر حول المطالب الشعبوية التي ينادي بها بعض السياسيين، قائلاً: خطأ تاريخي ارتكبناه حين قمنا بزيادة الرواتب والأجور دون دراسات ومبررات واضحة.

وأضاف العلي في حوار أجرته «النهار» أن البعض ينادي بزيادة الرواتب لتخفيف تكاليف المعيشة عن المواطنين، إلا أنه في واقع الأمر يضيف عبئاً على المواطنين ويؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة مستويات التضخم.

وأشار إلى أن زيادة الرواتب ينعكس على ارتفاع كلفة المنتج النهائي على المواطنين وهو عكس ما يسعى اليه البعض من مطالباتهم برفع الرواتب، مبيناً أن المطلوب هو طرح أي مطالب للدراسة ومعرفة مدى قدرة الميزانية على تحمل فاتورة ارتفاع الرواتب لموظفي الحكومة ومن أين سيتم تمويل تلك الزيادات من الرواتب والأجور؟

وبين العلي أنه لابد من توظيف الفوائض النفطية بشكل سليم وأن تكون استثماراتها للمستقبل الذي يخدم الأجيال الحالية والمقبلة على المدى البعيد.

وأوضح أن العجز في الميزانية حقيقي وليس اسميا أو صوريا كما يراه البعض، مشيراً إلى أن هناك من يتعامل مع الاقتصاد بحسبة اليوم الواحد، مبيناً أن نصف الميزانية رواتب وأجور ولو زدنا الرواتب مرة أخرى فسنصل إلى مستويات تلامس حاجز 60 % وهو ما يربك الاقتصاد الوطني كثيراً خاصة في ظل تذبذب أسعار النفط وتراجع مستوى الانفاق الرأسمالي لحساب الانفاق الاستهلاكي.

وتطرق العلي لمشروع البديل الاستراتيجي، لوضع خارطة طريق للموظف الحكومي ومعرفة مستقبله المهني، مبيناً أن التعامل الحكومي مع جائحة كورونا نسف كل الجهود الحكومية الرامية لتحفيز المواطنين للعمل بالقطاع الخاص.

وقال: التمييز الكبير في التعامل مع الموظف الحكومي مقارنة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، جعل العزوف عن العمل الحر هو سيد الموقف، حيث تم دفع كل رواتب موظفي الحكومة خلال عام كامل وتم شراء الإجازات وفي المقابل لم يتم دعم أصحاب الأعمال الحرة بدينار واحد.

وفيما يلي التفاصيل...

• في البداية، هل ارتفاع أسعار النفط سيفتح شهية المطالبات الشعبوية؟

? الاقتصاد الكويتي هو اقتصاد نفطي بامتياز، وارتفاع أسعار النفط يؤدي عادة إلى تحقيق فوائض، وبالعكس عندما تتراجع الأسعار تتحقق العجوزات. وقد سعت الكويت في سياستها النفطية لتحقيق الاستقرار بالأسعار في السوق الدولية الا ان ذلك رهن بالعرض والطلب ومصالح الشركاء في سوق النفط. وقد انعكس ذلك على الاقتصاد الكويتي بشكل مباشر، فأغلب الإيرادات نفطية، ولا تزال الايرادات غير النفطية لا تنمو بالشكل المطلوب. ومن هنا، فإن تلك الإيرادات تشكل عنصراً رئيسياً في تحريك الإنفاق الرأسمالي والذي يتوقف عليه انتعاش الاقتصاد الداخلي، حيث ينتعش الاقتصاد بزيادة الإنفاق الحكومي ويتراجع مع تراجع الإنفاق الرأسمالي.

• وهل يؤثر ذلك على معدلات النمو الاقتصادي؟

? لاشك في ذلك، فالنمو الاقتصادي يتراجع مع انخفاض حجم الإنفاق الرأسمالي ويتزايد بزيادته. ومن المؤكد أن الانفاق الحكومي في الكويت هو المحرك الوحيد لنمو القطاع الخاص والأداء الاقتصادي بشكل عام ارتفاعاً أو خفضاً.

عجز حقيقي

• هل العجز في الميزانية حقيقي أم اسمي كما يشير البعض؟

? العجز في الميزانية بالسنوات الأخيرة «حقيقي» وليس كما يردده البعض من غير الاقتصاديين الذين يرون أنه عجز غير حقيقي أو مفتعل، بل هو عجز حقيقي وهو ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي. وعندما يحدث وفر بالميزانية عند ارتفاع أسعار النفط، فان هذا الوفر يجب ان يغطي عجز السنوات الماضية من خلال صندوق الاحتياطي العام الذي يقوم بتغطية العجز لا سيما في ظل غياب قانون الدين العام.

• هل ترى من الحكمة تغطية العجز في الاحتياطي العام من الوفورات؟

? نعم، فعجز السنوات الماضية تتم تغطيته من صندوق الاحتياطي العام في ظل غياب قانون الدين العام، وبالتالي من الحكمة تغطية النقص الحاصل من صندوق الاحتياطي العام من الوفورات التي يتم تحقيقها من ارتفاعات النفط. وللأسف كثير من السياسيين لا يفقهون الحركة الاقتصادية للنفط ولا الحركة الاقتصادية للدولة ويعتقدون أنه يمكن التعامل مع تلك الأمور «بحسبة اليوم الواحد»، دون رؤية مستقبلية. ومن المؤكد أن اقتصاديات الدول لا تدار بهذا الفكر وإنما يجب التفكير ابعد من ذلك. تبسيط الأمور بهذا الشكل ليس في مصلحة الأجيال الحالية ولا المقبلة. وتعويض صندوق الاحتياطي العام بما يسحب منه على جانب كبير من الأهمية. فاقتصاديات الدولة يختلف التعامل معها، وفقاً للإيرادات والنفقات وفي حال وجود عجز علينا معرفة كيفية سداده، وإن لم يكن هناك عجز، فعلينا التفكير في كيفية توظيف الفوائض بشكل أمثل برؤية مستقبلية ودراسة متأنية.

• هل ترى أن المقترحات الشعبوية غير المدروسة أضرت بالاقتصاد؟

? في اعتقادي أن المقترحات الشعبوية أضرت الكويت كثيراً، وأدت لضياع فرص تنموية كبيرة وأدخلت الكويت في نفق اقتصادي مظلم، واليوم ندفع ثمن خطأ استراتيجي وقع بالزيادات التي تم إقرارها في سنوات الوفرة، فاليوم بند الرواتب وحده يتجاوز أكثر من نصف الميزانية، وهذه معضلة تحتاج الى حل.

• ولو أضفنا بند الدعومات عليه نصل إلى %80 من الميزانية؟

? نعم، ولكن نصف الميزانية رواتب وأجور وهناك من يطالب الآن بزيادة الأجور والمرتبات اليوم، بسبب غلاء المعيشة، إلا أن التفكير بهذا المنطق يؤدي إلى تفاقم المشكلة لا علاجها، وفي كل مرة يرتفع النفط وتحدث وفرة ولو بسيطة تتعالى الأصوات للانفاق، ولكن هذا لا يعني توزيع هذا الوفر على مطالب شعبوية ولكن يجب توزيعه بشكل مستدام من خلال استثمارات لها استدامة في اقتصاد الدولة. فتحسين البنية التحتية أمر مطلوب وحيوي خاصة في المناطق الجديدة مثل المطلاع، وبالتالي نحن نستثمر للمستقبل. والآن المطلاع هناك بنية للصرف الصحي والشوارع وغيرها من الخدمات التي تعزز من دور تلك المنطقة وغيرها في البيئة الاقتصادية وسوف تخدم تلك البنية قاطني تلك المناطق لعشرات السنين وليس القيام برفع المرتبات والتي هي عبارة عن نفقات مستمرة في حين ليس هناك موارد مستمرة قادرة على تلبية زيادات الرواتب والأجور وهو ما يعني زيادة كلفة الرواتب في الميزانية إلى 60 بالمئة وليس 50 بالمئة.

تحسين المعيشة

• البعض يرى أن زيادة الرواتب ستؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين؟

? تحسين معيشة المواطنين امر مطلوب لكن ما السبل الصحيحة لذلك.. نظراً لأن رفع الرواتب للمواطنين قد لا يخدم هذا المطلب بشكل صحيح. ولكن يجب دراسة السبل السليمة الواجب اتباعها لمواجهة غلاء المعيشة في الكويت، كما يجب العمل على معرفة تكلفة وعائد كل بديل وأي البدائل أنسب.

• هل نجحت الحكومة في مسعاها لجذب الشباب للعمل في القطاع الخاص؟

? الحكومة قدمت برامج ومشاريع كبيرة وقدمت جهوداً متنوعة لجذب الشباب للعمل في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل فيه. وجاءت حكومة واحدة خلال جائحة كورونا نسفت كل الجهود الحكومية لجذب الشباب للعمل في القطاع الخاص، وأصبح لدى الشباب قناعة بالعمل في القطاع الحكومي بدلاً من تأسيس مشروع حر، لأن الحكومة أغلقت في وجوههم كل السبل ولم تعط لأصحاب المشاريع الحرة أي شيء. في حين أن الحكومة منحت موظفي الحكومة رواتب سنة كاملة وربما اكثر وبالحوافز ولم تمنح الشباب أصحاب المشاريع الحرة أي شيء. كثير من الشباب خسر مشروعه وعاد للعمل في القطاع الحكومي نتيجة سياسات خاطئة لحكومة واحدة.

• وكيف ترى التوجه الحكومي في شراء الإجازات؟

? لم تكتف الدولة بدفع رواتب موظفي الدولة سنة كاملة، بل إنها قامت بشراء الإجازات الخاصة بموظفي الحكومة الذين لم يعملوا أصلا خلال جائحة كورونا، ما أفقد البقية الباقية من الأمل لدى الشباب الذي كانت لديه الرغبة في فتح مشروع حر والعمل بالقطاع الخاص. وبالتالي تم نسف كل الجهود التي بذلتها الدولة لجذب الشباب في العمل بالقطاع الخاص.

• هل تعني أن قناعات الشباب للعمل بالقطاع الخاص نسفت تماماً؟

? نعم تم نسفها تماماً بسبب السياسات الخاطئة التي تم اتخاذها خلال الازمة.

• هل زيادات الرواتب التي ينادي بها البعض حالياً مبررة؟

? عند الحديث عن زيادات الرواتب، علينا الإجابة بأي نسبة تتم الزيادة ومن أين سيتم تمويلها وما تأثير تلك الزيادات في سوق السلع والخدمات؟ كما أنه يجب تناول مشروع البديل الاستراتيجي الذي نسمع عنه منذ سنوات، ما الذي تم عليه وأين وصل، وفي اعتقادي أن هذا المشروع مهم جداً والذي يضع خارطة طريق للموظف الحكومي لتحديد مستقبله الوظيفي وكذلك تحديد الفرص التي يمكن لخريجي الجامعات والمعاهد وغيرها من الحصول عليها. وليس من الصحيح التركيز على القطاع الحكومي فقط وإهمال القطاع الخاص والمبادرين ودورهم الكبير المتزايد في اقتصاديات العديد من الدول إقليمياً وعالمياً.

البديل الاستراتيجي

• البعض يرى أن مشروع البديل الاستراتيجي ستصل كلفته نصف مليار دينار؟

? البديل الاستراتيجي ضرورة لوضع خارطة طريق للوظيفة العامة، فالدولة سعت من التسعينات تقريباً لمنح حوافز للشباب للعمل في القطاع الخاص والتخفيف من عبء الرواتب على الميزانية العامة للدولة، وخلق الفرص الوظيفية مصدرها وأصلها في القطاع الخاص، وكان دعم العمالة يهدف لمساواة القطاع الخاص بالبدلات التي يحصل عليها موظفي القطاع العام لتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، كما أنشأت الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل الحر لإيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص. وهناك الآلاف من الخريجين سنويا لا يمكن للوظيفة الحكومية استيعابهم، ولكن من خلال توفير فرص وضيفية في القطاع الخاص، وللأسف المسألة في الكويت تسير بالمقلوب، فالقطاع الحكومي لديه كرم طائي جعل القطاع الخاص لا يمكنه مطلقاً منافسة الحكومة في هذا الكرم.

• تقصد الزيادات التي يطالب بها بعض السياسيين؟

? نعم، من أين يأتي القطاع الخاص بمنح البدلات والرواتب والزيادات، وان حاول مسايرة النهج الحكومي فإن المنتج النهائي سيكون مكلفا للغاية للمستهلك. ومن يدفع التكلفة الحكومة في نهاية المطاف هي الميزانية العامة للدولة وبالتالي تزيد التكلفة على المال العام وتظل قدرة الحكومة على استيعاب المزيد من الوظائف محدودة.

• هل يؤثر تكويت الوظائف في التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص؟

? لا شك أن توظيف الكويتيين في القطاع الخاص، يتطلب مساواة أجورهم مع نظرائهم في القطاع العام في جميع التخصصات ولكن الإشكالية أن تلك الأجور سترفع من كلفة المنتج النهائي الذي يقدمه القطاع الخاص للمواطن وهو ما يعني الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاعات الأسعار وعدم كفاية الرواتب وزيادة مستويات التضخم، و أن كان إلزام القطاع الخاص بتكويت نسبة محددة من العاملين فيه والتي تهدف لخلق فرص عمل هو امر مستحق، إلا أن المشكلة تتعلق حقيقة بمستويات الرواتب والأجور التي تتم زيادتها في القطاع العام وانعكاسها سلباً على القطاع الخاص، واثرها على أسعار المنتجات والخدمات التي تقدم للمواطنين. وبالتالي فإن اقتراح بعض السياسيين زيادة الرواتب بشكل عام سينعكس بزيادة الأسعار على المواطنين بشكل غير مباشر.

• هل تقصد أن زيادة الرواتب ترفع مستويات الأسعار؟

? نعم، فالموظف نتيجة الزيادة سيشعر بوجود وفر مالي وبالتالي يقوم بالإنفاق وهذا سيؤدي لارتفاع مستوى التضخم ويترتب عليه ارتفاع في الأسعار في النهاية، انها متوالية اقتصادية يجب ان تؤخذ في الحسبان وليس الحسبات «الانتخابية».

• إذن كيف نحصل على الحياة الكريمة للمواطنين؟

? الاستدامة وليس الإنفاق الاستهلاكي، وهذا ليس كلاما إنشائياً، فإدارة اقتصاد الدولة تكون بالتخطيط للمستقبل لعشرات السنين. هناك نوعان من الإنفاق، أحدهما استهلاكي والآخر استثماري، فتنمية الاقتصاد الداخلي لا يتحقق بزيادة الرواتب، ولكن يكون بزيادة الاستثمار الرأسمالي. هناك قطاعات اقتصادية كثيرة تؤثر إيجاباً في نمو الاقتصاد الداخلي بشكل صحي. كما أن الانفاق الرأسمالي يحقق المعادلة المطلوبة التي ترتكز على تنويع مصادر الداخل في جانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من جانب آخر.

زيادة القرض الإسكاني

• ما هو الأثر من مطالبات البعض بزيادة القرض الإسكاني؟

? المطالبات برفع القرض الإسكاني لأكثر من 70 ألف دينار من قبل البعض مفهوم مع ارتفاع أسعار العقار في الكويت، لكن اطلاق الفكرة ليس حلا. المقترحات الحالية سيترتب عليها بالضرورة ارتفاع مواد البناء وتكلفة البناء عموما. ولنا تجربة سابقة في الكويت في هذا الصدد. وهو إن كان مطلباً شعبياً من قبل المواطنين، إلا أنه في نهاية المطاف سيضر المواطن ولا ينفعه على المدى القريب او البعيد.

• هل غاب الدعم الحكومي عن القطاع الخاص كما غاب عن المبادرين؟

? القطاع الخاص خلاق بنفسه، ولكن يجب توفير البيئة الملائمة له والتي يستطيع من خلاله أن يكون منتجاً، ولكن للأسف البيئة العامة ليست مشجعة لزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص وهو ما يعني أن كثيرا من القطاعات تراجع الاستثمار فيها نتيجة بيئة الاستثمار نفسها، فالكويت بها أفضل بيئة استثمارية من الناحية القانونية والمالية ولكنها من الناحية الإدارية ليست كذلك. فالمشروع يبدأ بطلب التراخيص ولكن مع كل التكنولوجيا الموجودة والتحول الرقمي، بات الوضع أصعب من السابق، وعلى خلاف الهدف المنشود من تسهيل الاجراءات.

• ولكن مشروع النافذة الواحدة قضى على الكثير من الإشكاليات؟

? نعم، عندما أنشأنا النافذة الواحدة - عندما كنت وزيراً للتجارة والصناعة - كان العمل على ان يتم الحصول على جميع الموافقات الإدارية من جهة واحدة، وقد كان ذلك. ولكن بعد سنتين من عمل النافذة، بدأ انسحاب بعض الجهات الحكومية ولو بشكل غير مباشر. وعندما يذهب المراجع اليوم يجد موافقات الجهات لم ترسل، فيضطر المراجع لمراجعة هذه الجهات، بل ان بعض الجهات لاتقبل الا بمراجعة صاحب الطلب لها في مراكزها، وهذا انسحاب فعلي لبعض الجهات الحكومية على خلاف ما كان عليه الاتفاق وقت التأسيس. مشروع النافذة الواحدة في 2016 عندما تم إطلاقه كان أفضل بكثير من وضعه في السنوات الاخيرة، اقصد من حيث تعاون بعض الجهات الحكومية مع مشروع النافذة الواحدة، وهو ما يعني التراجع عن الربط الالكتروني الذي تدعمه الحكومة. وهو ما يؤكد أن البيئة العامة غير مشجعة للاستثمار، فالوقت والجهد والمال ليس لهم ثمن لدى بعض الجهات الادارية.

• هل ترى أن هناك هجرة للأفكار والاستثمارات من داخل الكويت؟

? نعم، بسبب البيئة الإدارية، هناك الكثير من الأفكار بدأت في الكويت ورحلت لأماكن أخرى، كما أن كثيرا من الكويتيين يقومون بتنفيذها في دول خليجية مجاورة، وللأسف رأس المال متوفر والأفكار الإبداعية موجودة ولكن تعوقنا الموافقات.

أداء الشركات

• هل ترى أن تخصيص الشركات الحكومية الخاسرة ضرورة؟

? دعنا نفرق بين التخصيص كبرنامج من جهة وأداء الشركات الحكومية من جهة، لست أعتقد أن كل الشركات الحكومية خاسرة أو رديئة في أدائها، وأنا أعلم من تفاصيل بعض الشركات الحكومية الرائدة أنه بسبب عرقلة بعض السياسيين وبعض الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس الأمة وممارستها لدورها الرقابي أضر بتلك الشركات بشكل كبير وواضح. وموضوع التخصيص من وجهة نظري أمر مختلف تماماً، فبيع الحكومة لشركة مملوكة لها ليس تخصيصاً ولكنه بيع شركة تجارية وكل ما حدث تغيير للملاك. والخصخصة من وجهة نظري يعني قيام الدولة منح القطاع الخاص إدارة قطاع معين في الدولة، ولدينا بريد الكويت كمثال على الفشل الحكومي في الإدارة، وأضرب لك مثالاً بالبريد في فرنسا -الذي تم خصخصته- يقوم بتوصيل الرسائل في اليوم نفسه وفي أسوأ الأحوال تصل بعدها بيوم واحد. في حين لو أرسلت الرسالة في الكويت فهي لا تصل إلا بعد أسابيع وربما أشهر وربما لاتصل.

• هل ترى أن «بريد الكويت» نموذج من بين نماذج مطلوب تخصيصها؟

? نعم، هناك سوء إدارة لمرفق البريد، كما أن هناك من يخشى إرسال رسائل عبر البريد لأن تلك الرسائل لا تصل مطلقاً والقصص والمشكلات لا حصر لها بالنسبة لبريد الكويت وهذا القطاع تديره الدولة منذ نشأته، وفي فرنسا كانت تديره الدولة في السابق، وأتساءل: هل ادارة بريد الكويت من اعمال السيادة ؟ هو الان لا يؤدي متطلبات الحد الأدنى من الخدمات، ولم يعد أحد يضع في مراسلاته صندوق البريد، في حين من الممكن تطوير فكرة صندوق البريد من خلال افكار إبداعية يمتلكها القطاع الخاص وهذا الأمر ينطوي على خدمات أخرى. وبريد الكويت بات عبئاً على الدولة.

تخصيص القطاعات

• هل هناك قطاعات أخرى تقوم الدولة بإدارتها تستحق التخصيص؟

? القطاع السياحي أغلبه قطاع خاص، فهناك ألعاب ترفيهية وفنادق ومولات يمتلكها ويديرها القطاع الخاص وبالتالي الدور الحكومي في هذا القطاع يجب ان يكون محصورا في إصدار تراخيص. وهناك قطاعات الدولة تحتكرها، قطاع المواصلات حدث فيه تحرير جزئي من خلال ترخيص شركتين غير الشركة الحكومية للنقل العام، وفي النقل الجوي تم الترخيص لشركتين خلافا لشركة مملوكة للدولة. وفي اعتقادي أن قطاع المواصلات يمكن تخصيصه بالكامل ولا يضير الدولة شيئاً لو تم تخصيصه بالكامل. وهو قطاع لا يمثل سيادة ولا هم يحزنون وسيكون بادارة القطاع الخاص أكفأ وأفضل ويبقى دورها مراقبا فقط وليس مشغلا ومديرا. مثل هيئة أسواق المال وغيرها من الجهات الرقابية والأمر يحقق أمرين: تشجيع القطاع الخاص على العمل والتخفيف من جيش الموظفين في كل تلك المرافق والذي سينعكس إيجاباً على ميزانية الدولة ويعزز من دور القطاع الخاص.

• عدم تطوير إدارة تلك المرافق جعل تلك الخدمات لا قيمة لها؟

? نعم، وهذا الأمر ينطوي على الأفكار التي تم تقديمها لتطوير مرفق البريد السريع الدولي، وتم رفض إحدى الأفكار التي قدمت لتطوير البريد السريع الدولي في السابق وهو ما قضى على تطوير هذا المرفق المهم مع احتكار الحكومة له من ناحية، وعدم مواكبة التطورات التي شهدتها وسائل المواصلات المختلفة ليس في الكويت ولكن في دول مجاورة وعربية.

القطاع الخاص مظلوم

• هل القطاع الخاص مظلوم أم غير مؤهل؟

? لا يمكن القول ان القطاع الخاص الكويتي «غير مؤهل»، لكن مظلوم تحتمل أكثر من معنى، مظلوم للقول انه السبب في غلاء الأسعار، وفي الوصف السياسي، تحميل التجار والقطاع الخاص المشاكل التي تعانيها الكويت أمر غير صحيح، فالسياسات الحكومية والتشريعات التي يطرحها بعض نواب مجلس الأمة لها دور مباشر في التأثير على الأسعار وقانون العمل على سبيل المثال والتعديلات التي شهدها القانون، أدت إلى زيادة تكلفة العامل على صاحب العمل والتي أدت إلى زيادة في تكلفة المنتج النهائي وأدت إلى زيادة الأسعار على المواطنين. فالتاجر لا يمكن ان يبيع المنتج بخسارة. وتعديلات قانون العمل تمت بعقلية موظفي الحكومة ولم يؤخذ بتعديلات غرفة التجارة أو منظمات الأعمال، الأمر الذي ترتب عليه أن يكون القانون مكلفا لأصحاب الأعمال الذين لم يؤخذ برأيهم.

• هل تقليص ساعات العمل في رمضان أضر بالقطاع الخاص؟

? من الأمور التي أستغربها من التعديلات التي أدخلت على قانون العمل أن العمل في شهر رمضان اصبح 6 ساعات فقط، الأمر الذي حرم القطاع الخاص من تطبيق اتفاقه مع العامل بواقع 8 ساعات، فالحكومة قامت بتقليص ساعات العمل لموظفيها، فما ذنب القطاع الخاص في تحمل تقليص ساعات العمل. خذ مثلا أصحاب المطاعم والمقاهي الذين يعملون بعد الإفطار، الأمر الذي يجبر صاحب العمل لرفع سعر المنتج على المواطن والمقيم في نفس الوقت بسبب ان تكلفة العامل زادت عليه، فكل ساعة تتجاوز الـ6 ساعات سيكون مقابلها اجرا اضافيا. وهو ما يعني أن التشريعات غير المدروسة تكون ضد مصلحة المواطن في نهاية المطاف.

• هل ارتفاعات رسوم الجمارك أو سعر شحن المنتجات يؤثر في الأسعار؟

? من بين الأمور الخارجة عن إرادة التجار وأصحاب الشركات ارتفاعات أسعار الشحن عالمياً والتي انعكست في سعر المنتج المقدم، وبالتالي فإن تحرير الأسعار أمر مطلوب، لأنه يؤدي في النهاية إلى انخفاض الأسعار، فالسوق عبارة عن عرض وطلب، ويدفع المتنافسين في السوق لتوفير المنتج بأسعار تنافسية يستفيد منها المواطن، بسبب المنافسة بين أصحاب الشركات وهذا يمكن ان يتسبب في نزول السعر. فتثبيت الأسعار يقتل التنافس بين المنتجين. فتحرير الأسعار ليس الهدف منه زيادة السعر والتي وان ارتفعت مؤقتا في البداية الا انها تؤدي إلى ارتفاع مستوى التنافسية والتي يترتب عليه في نهاية المطاف خفض الأسعار.

• هل تؤيد خصخصة التعاونيات؟

? العمل التعاوني انحرف عن دوره الأساسي وهو توفير المنتجات للمواطنين والمقيمين بأفضل سعر ممكن وبجودة عالية وليس من وظيفته تحقيق الأرباح. ولو عادت «التعاونيات لمسارها الصحيح وفقاً لمفهوم العمل التعاوني فإنه لن يكون هناك داعٍ لخصخصتها. ودخول التعاونيات في منافسة مع التاجر أمر غير صحي. ولو نظرنا للأسواق الشعبية نجدها تربح بشكل أكبر من الجمعيات التعاونية لأنها تشتري وتبيع بأرباح أقل وبشكل تنافسي في مستويات الأسعار عن الجمعيات التعاونية التي تلزم أصحاب الشركات بسعر محدد من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية.

هجوم «غير مبرر»

• كيف ترى مهاجمة البعض لغرفة التجارة ودعوة تحويلها إلى نقابة؟

? كلام في غير محله ومن الخطأ الحديث في أمور لا يعرفها البعض ولا يفقهون معناها. غرف التجارة في كل دول العالم يختلف دورها من دولة لاخرى. وكثير من الأحيان تطلب الدولة من الغرفة إعداد دراسة لأحد الأجهزة الحكومية، ولكن القرار متروك لمتخذي القرار للأخذ برأي الغرفة – من عدمه. وهو الأمر الذي حدث في قانون العمل على سبيل المثال – لا الحصر – حيث لم يتم الأخذ بملاحظات الغرفة على قانون العمل، وللأسف عندما تقرأ قانون العمل تشعر أنه قانون للعمل في القطاع الحكومي وليس القطاع الخاص. واليوم أنا مقتنع أن أسوأ ما في القانون أنه لم يؤخذ فيه بملاحظات الغرفة عليه. ومن الطبيعي أن تدافع الغرفة عن القطاع الخاص، فهذا دورها. وعندما تحدث المشكلة بين اثنين من التجار تجد الغرفة على الحياد. وقد حضرت خلافاً لإحدى الشركات مع جهاز حكومي، حيث إن الغرفة في رأيها الفني كان مع الجهاز الحكومي وليس مع الشركة لأن المسألة تتعلق بالاقتصاد الوطني. والمهاجمون للغرفة كلامهم لا يعكس حقيقة وضع الغرفة ليس في الكويت فقط ولكن على مستوى العالم وهو هجوم غير مبرر وهناك الكثير ممن انساق وراءه لأهداف خاصة. فالشارع الكويتي يتأثر بكلمات البعض وآراءهم. وهناك من يطعن على دور الغرفة في وسائل التواصل الاجتماعي ليس على دراية بالشأن الاقتصادي. بل وصل الحال الى الطعن امام المحكمة بعدم دستورية قانون الغرفة والتي تم رفضها من قبل المحكمة الدستورية.

التحايل المالي

• كيف تتم حماية الشركات والنظام الاقتصادي من التحايل المالي؟

? الإشكالية أنه في كل مرة يتطور القانون، تتطور عمليات النصب والاحتيال، والاتصالات التي تتحايل على الأشخاص هذه الأيام تكون من خلال رقم كويتي وعندما يتم الرد عليه تتفاجأ بأنهم محتالون ويعملون من خارج الكويت. المحتالون يستغلون حب الأفراد للأموال وبالتالي هم يستغلون الجشع الموجود في النفس البشرية وهو ما يزيد من ضحايا النصب والاحتيال. واليوم مع دخول الذكاء الاصطناعي حيز العالم الافتراضي للافراد سيتم استخدامه في عمليات الاحتيال. علاج المسألة من وجهة نظري مرتبط بشكل كبير بوعي الأفراد.

• هل الأجهزة الحكومية مسؤولة عن تلك الإشكالية التي باتت ظاهرة؟

? ليس من المنطقي تحميل الأجهزة الحكومية عدم دراية ووعي الغير، فبنك الكويت المركزي قام بتأسيس حملة توعوية لعملاء البنوك المحلية – وهي لا تزال مستمرة – وكذلك شركات الاتصالات وغيرها، وبعدها يقوم البعض باتباع طلبات المحتالين والنصابين، وبعد أن يكتشف انه اصبح ضحية يشتكي ويقول وماذا فعلت لنا الجهات الحكومية؟ وبالتالي فإن الأزمة تتعلق بغياب أو تغييب الوعي عند الأفراد. وبنك الكويت المركزي يسعى حالياً لوضع آلية لتجميد الحسابات التي يوجد عليها شك لتجميدها لحين الانتهاء من التحقيقات. والبنوك حالياً تعترض أنها لا تستطيع تجميد حسابات إلا بقرار تنظيمي من البنك المركزي، وهي محقة في هذا الأمر قانوناً، لكن التخوف من وجهة نظري «غير مبرر» من قبل البنوك.

قانوني أم اقتصادي؟

أشار د. العلي إلى أنه في الأصل قانوني، واضطر لدراسة الاقتصاد في مرحلة الدراسة بفرنسا واحتجت لدراسة الاقتصاد في مرحلة الإعداد للدكتوراه وتم تعيينه في هيئة أسواق المال باعتباره قانونياً وليس اقتصادياً.

وبين أن 90% من المؤتمرات التي يشارك فيها قانونية و10% اقتصادية ولكن اللقاءات الصحافية 90% اقتصادية و10% قانونية. وقال في اعتقادي إن الاقتصاد والقانون مرتبطان برباط وثيق.

التحول الرقمي

بين د. العلي إلى أن المشروع الذي كان يتمنى أن يرى النور حين كان وزيراً للتجارة والصناعة أنه ركز مع فريق العمل على مشروع التحول الرقمي واستطعنا إنجاز مشروع النافذة الواحدة وقد بذل وكيل الوزارة خالد الشمالي – رحمه الله – جهداً كبيراً في إنجاز المشروع والمشروع في حد ذاته فيه نقلة نوعية لتسهيل إجراءات التراخيص التجارية وكنا نطمح أن تستمر هذه الوتيرة من التحول الرقمي لتشمل كل اعمال الخدمات التي تقدمها الوزارة، لتسهيل أعمال الأفراد وتكون بشفافية ولكن بعد ذلك لم يستمر التطوير بنفس الوتيرة التي بدأنا بها.

مركز «ترانزيت»

ذكر د. العلي أنه كان يسعى لترسيخ وإحياء مركز الكويت التجاري كونها كانت محطة ترانزيت للتجارة منذ مئات السنين وهو عنصر أساسي في تعزيز العمل التجاري للكويت مع البصرة والسعودية وللأسف الكويت اليوم تراجعت في هذا الأمر وهناك دول خليجية أصبحت منافسة للكويت ولم يسعفنا الوقت لإنجازها.

احترافية التحايل

قال العلي أن إحدى السيدات تحدثت معه لتسويق بعض الأدوات الاستثمارية للشركة الكويتية للاستثمار، وأخبر انه رئيس مجلس الإدارة، وعلمت من البداية انها محتالة خارج الكويت الا انها كانت من الوقاحة بمكان وتجادل كأنها صاحبة حق، مشيراً – في موقف آخر – أن منتحلاً قام بسرقة حساب صديق له وراسله على أنه صديقه وطلب منه مبلغاً مالياً، لافتاً إلى أن طريقة الطلب لم تكن من صفات هذا الصديق مما فضح الحيلة، مشيراً إلى أن التحايل يزيد مع زيادة التشريعات المانعة له وأشكال المتحايلين تتنوع وتزداد والوعي بتلك الأساليب أفضل الأساليب للقضاء عليه.