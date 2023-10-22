ولي العهد: دور محوري مهم للمملكة العربية السعودية

وطن النهار

عاد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق الى البلاد أمس بعد ترؤس وفد دولة الكويت في قمة القاهرة للسلام المقامة بمدينة القاهرة.

وكان سموه غادر وفي وداع سموه بالقاهرة وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية أحمد سمير وسفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم ونائب السفير الوزير المفوض مشاري يوسف النيباري وأعضاء سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية.

وكان ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل صباح أمس إلى جمهورية مصر العربية وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في قمة القاهرة للسلام. وكان في استقبال سموه على أرض المطار وزير قطاع الأعمال العامة بجمهورية مصر العربية محمود مصطفى عصمت وسفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم ونائب السفير الوزير المفوض مشاري يوسف النيباري والملحق العسكري العميد حسين العتيبي ورئيس المكتب الأمني العميد بدر الشنفا وأعضاء سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

وكان ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد غادر البلاد والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى جمهورية مصر العربية لترؤس وفد دولة الكويت في قمة القاهرة للسلام. ورافق سموه وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

وكان ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه عاد إلى أرض الوطن ظهر الجمعة قادما من المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن ترأس سموه وفد دولة الكويت في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان في مدينة الرياض.

وبعث ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، هذا نصها: «يطيب لي وأنا أغادر بلدي الثاني المملكة العربية السعودية بعد مشاركتي في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي استضافها بلدكم الشقيق في مدينة الرياض أن أعرب لشخصكم الكريم عن أسمى عبارات الشكر والامتنان لما أحطتموني به والوفد المرافق من حفاوة بالغة وحسن استقبال وكرم ضيافة عبَّرت عن عمق الوشائج الأخوية والأواصر الحميمة والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بلدينا وشعبينا.

ونؤكد أن احتضان بلدكم الشقيق لهذه القمة يرسخ الدور المحوري المهم له على الساحتين الإقليمية والدولية ويعكس حرصكم على تطوير سبل التعاون وتنمية العلاقات القائمة بين الدول المشاركة في جميع المجالات والدفع بها إلى آفاق أوسع وأرحب وتعزيز فرص تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك المشترك في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها عالمنا، مشيدا بالترتيبات الاستثنائية والجهود الكبيرة والتنظيم المميز لهذه القمة مما كان له أكبر الأثر في إنجاحها آملا أن تحقق المباحثات المثمرة والتوصيات الإيجابية أهدافها المرجوة في تعميق أوجه الشراكة الخليجية الآسيوية من أجل بناء مستقبل زاهر لشعوبنا الشقيقة والصديقة.

وختاما فإنني أدعو الله لكم أن يحفظكم ويرعاكم ويديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية والهناء وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام المنعة والرفعة والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.

و بعث ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، هذا نصها: «أود وقد عدت إلى أرض الوطن بعد حضوري قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي استضافها بلدكم الشقيق في مدينة الرياض أن أعرب لسموكم عن أعمق مشاعر الشكر والامتنان لما لقيته والأخوة أعضاء الوفد المرافق من صادق الحفاوة وكرم الوفادة التي جسدت عمق ومتانة الأواصر التاريخية الحميمة ووشائج القربى التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. وإنني لأعبِّر عن بالغ التقدير والثناء للجهود الدؤوبة التي توجت بحسن التنظيم وتميز الإعداد لهذه القمة مما يؤكد المكانة الرفيعة والدور الريادي للمملكة الشقيقة على المستويين الإقليمي والدولي آملا أن تسفر النتائج الإيجابية والتوصيات المثمرة لهذه القمة في تعزيز مسيرة العمل المشترك وتفعيل آليات أوجه التعاون بين الدول المشاركة في مختلف المجالات والميادين وبناء توافق في الآراء حول مجمل القضايا الدولية خاصة بما يضمن تلبية آمال شعوبنا وتطلعاتها ويحقق مصالحنا المشتركة.

وأغتنم هذه الفرصة لأبعث لسموكم أصدق التمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلدكم الشقيق الرفعة والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

