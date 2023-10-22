سمو ولي العهد: دور محوري وريادي مهم للسعودية إقليمياً ودولياً

الأولى

أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أن احتضان المملكة العربية السعودية لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يرسخ الدور المحوري المهم للمملكة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشدد سمو ولي العهد في برقيتي شكر لخادم الجرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة ان استضافة الرياض للقمة يعكس حرص قيادتها على تطوير سبل التعاون وتنمية العلاقات القائمة بين الدول المشاركة في جميع المجالات والدفع بها إلى آفاق أوسع وأرحب وتعزيز فرص تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها عالمنا.

وقال سمو ولي العهد: وإنني لأعبِّر عن بالغ التقدير والثناء للجهود الدؤوبة التي توجت بحسن التنظيم وتميز الإعداد لهذه القمة مما يؤكد المكانة الرفيعة والدور الريادي للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي آملا أن تسفر النتائج الإيجابية والتوصيات المثمرة لهذه القمة في تعزيز مسيرة العمل المشترك وتفعيل آليات أوجه التعاون بين الدول المشاركة في .مختلف المجالات والميادين وبناء توافق في الآراء حول مجمل القضايا الدولية خاصة بما يضمن تلبية آمال شعوبنا وتطلعاتها ويحقق مصالحنا المشتركة.