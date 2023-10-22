قانون لحظر التعاطف مع «الصهاينة»

الأولى

تعقد لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية اجتماعا طارئا اليوم بمشاركة نيابية - حكومية لمناقشة الخيارات الممكنة لدعم المقاومة الفلسطينية، في مواجهة جرائم الصهيونية وكذلك ما يتعلق بقوانين تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تمهيداً لرفعه للمجلس، وذلك تماشياً مع الموقف الرسمي والشعبي للدولة، وانطلاقا من حرص اللجنة على ألّا تقتصر جلسة المجلس المخصصة لقضية فلسطين على كلمات الشجب من دون إجراءات عملية ملموسة.

وستناقش اللجنة قانونين الأول ينص على أنه يحظر التعامل أو التطبيع أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الصهيوني ومنظماته في جميع أنحاء العالم، ويحظر فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى معه بطريق مباشر أو غير مباشر، ويحظر ايضا على جميع الجهات الحكومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي اتفاقيات أو بروتوكولات أو لقاءات أي كانت طبيعتها مع إسرائيل أو مع أي جهة تنتمي إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويحظر القانون على المواطن أو الوافد المقيم بصورة دائمة أو مؤقتة وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري في الكويت أن يتعاطف أو يشارك أو يطالب بالتعامل أو التطبيع عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر أي وسيلة حديثة أو مستحدثة وبأي شكل أو صورة.

ويمنع القانون السفر إلى الكيان الصهيوني سواء بجواز السفر أو بدون جواز سفر، ويحظر كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو دعاية أو دعم لأي عمل من الأعمال أو المعاملات الثقافية أو الإعلامية أو الدينية أو الاجتماعية أو الفنية أو الإنشائية أو العقارية أو التجارية وتحت أي شكل أو مسمى آخر في تعامل خفي أو صريح مع الكيان الصهيوني ومنظماته.

ونص القانون على انه يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني شخصاً اعتبارياً نفذت العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين إليه وعلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري مع الحكم بسحب الرخص الممنوحة له وحرمانه من أي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات.

أما القانون الآخر فقد نص على انه يحظر تعاطف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتواجدين في الكويت مع الكيان الصهيوني ومواطنيه، ويحظر التعامل مع العلامات التجارية العالمية المتعاطفة مع الكيان الصهيوني، ويعاقب كل من يخالف أحكام القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. ويجوز مع الحكم بالأشغال الشاقة الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي.

فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسؤول عن ارتكابها. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك.