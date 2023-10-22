استراتيجية جديدة لـ«تشجيع الاستثمار»: جذب شركات الذكاء الاصطناعي

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>أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن اعادة بحث طلب طرح مناقصة عامة لمشروع اعداد الدراسات الاستشارية لمشروع تطوير الاستراتيجية الثانية متوسطة الاجل.

وقالت مصادر متابعة لـ«النهار»: إن الهيئة تمضي قدماً في تطوير استراتيجية عملها بهدف توسيع عمليات جذب الشركات الاجنبية خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكذلك الشركات المطلوبة للمساهمة في رؤية الكويت 2040 ومشاريعها الاستراتيجية العملاقة.

وفي اطار ذي صلة اصدرت هيئة تشجيع الاستثمار قراراً بتحديد الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها، حيث استحدثت رسوما جديدة على طلب تعديل الدراسة الهيكيلة للكيانات الاستثمارية بقيمة 2000 دينار.

وضمت قائمة الرسوم 21 خدمة تتراوح قيمتها من 30 الى 2000 دينار، أبرزها رسوم طلب ترخيص شركة كويتية بقيمة 300 دينار، وترخيص لفرع شركة اجنبية 300 دينار، ترخيص لفتح مكتب تمثيل لشركة اجنبية 300 دينار، وطلب منح مزايا او اعفاءات 300 دينار، طلب تعديل الكيان الاستثماري 300 دينار.