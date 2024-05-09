مساعد الزامل: الفنانون شركاء المجلس الوطني في صناعة مسرح توعوي هادف ذي قيمة

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أقام الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد محمد الزامل على خشبة مسرح الشامية جلسة تباحثية مع ممثلي الفرق المسرحية الأهلية وشركات الإنتاج المسرحي في مسرح الطفل ومسرح الكبار لمناقشة الشأن المسرحي بوضع الملاحظات العامة والتركيز على رفع مستوى الطرح والتقديم وما سيكون عليه القادم من الأيام حول مشاركة القطاع الخاص واستعداداتهم في الاحتفاء بالكويت عاصمة الثقافة العربية 2025 وتوجيهات لجان الرقابة واللجان الخاصة بمتابعة العروض.



وأكد الزامل في هذا اللقاء على دعم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لكل الأفكار والمبادرات الإبداعية لكل الفنانين والمسرحيين بكونهم شركاء المجلس الوطني في صناعة مسرح توعوي هادف ذي قيمة فنية عالية للجمهور بكل فئاته مبديا الزامل سعادته بتلبية الدعوة من الفنانين والمنتجين على هذا اللقاء الودي والذي شدد على تكراره.

