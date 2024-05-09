احتفالية الكويت عاصمة للثقافة العربية 2025 ستشهد فعاليات وأنشطة متميزة

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أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل أن احتفالية الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2025 ستشهد فعاليات وأنشطة متميزة بما يليق بريادة الكويت ودورها المعهود على المستوى الثقافي.



وقال الزامل - وهو رئيس فريق العمل المشكل من اللجنة العليا لاحتفالية الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2025 التي يترأسها وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري - في تصريح لـ (كونا): إن الفريق يعمل بكل جهد لإعداد ملف الاحتفالية ويقوم بجولات وجلسات مركزة لتحديد أولويات هذا الحدث الكبير.



وأضاف أن الاحتفالية ستكون بأفكار جديدة وستتضمن ملتقيات ومنتديات ومهرجانات خاصة بهذا الحدث ،موضحا أن الفريق يتفحص المباني والمواقع لاختيار أفضلها والتي ستقام فيها الفعاليات وتكون محط جدوى لزيارة الضيوف.



ولفت أيضا إلى دور الفريق في اختيار فعاليات مميزة لتختتم هذا الحدث المهم بشكل جميل، مشيرا إلى تعاون المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع المؤسسات الأخرى والجهات الدبلوماسية وسفارات الوطن العربي لدى البلاد لإظهار الجانب الثقافي للكويت بالصورة المثلى.



وكانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون (ألكسو) اختارت مدينة الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2025 فيما قرر مجلس الوزراء الكويتي في وقت سابق تكليف وزير الاعلام بالتعاون مع الجهات المعنية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والاستعدادات المناسبة لهذا الحدث الثقافي المهم الذي سيستمر عاما كاملا تتخلله العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية بهدف إبراز دور ومكانة الكويت الثقافي والريادي في العالم العربي.



يذكر أن ألكسو معنية باختيار العواصم العربية للثقافة وفقا لاختصاصها، حيث ترفع كل دولة مقترحها وملفها المتكامل حول المدينة المرشحة إلى المنظمة التي تناقشها من خلال اللجنة الدائمة للثقافة ثم ترفع مرئياتها إلى مؤتمر وزراء الثقافة العرب السنوي لاعتماد عواصم الثقافة العربية.

