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الفيلكاوي: «ملتقى الأربعاء الثقافي» تنطلق فعالياته 29 مايو


صرح رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين د. نبيل الفيلكاوي أن ملتقى الأربعاء الثقافي - الذي ستُطلق فعالياته نقابة الفنانين والإعلاميين في 29/ 5/ 2024م - يسعى لتحريك مياه الثقافة في الكويت، وتأكيد حضورها في الوجدان المجتمعي، من خلال ما سيقدمه الأدباء والفنانون والأكاديميون والمختصون، من أفكار ورؤى تسهم في توطين المعرفة في الأذهان، لتكون نبراساً لنا في طريق بناء المستقبل.

وقال: الملتقى يهدف إلى أن يكون مساحة كبيرة، تتبارى فيها الأفكار الثقافية، من أجل التنوير وصناعة الأجيال المثقفة الواعية، وهذا الأمر سيقع على عاتق كل مثقف ومفكر ومبدع، يتطوع بالإسهام بأفكاره في محاضرات أو أوراق أو ورش عمل لأعضاء النقابة، لغرس بذور الثقافة، وإنارة دروبهم بالعلم والمعرفة، وهذه المهمة تعدّ من أهم المهام الوطنية، التي يشارك فيها النابهون والمثقفون.
وأضاف: نهيب بكل الأدباء والفنانين والمثقفين والأكاديميين بالمشاركة في هذا الملتقى الثقافي، لتعمّ الفائدة على الجميع.


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