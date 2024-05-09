«صاحبة السعادة» استأنفت تصوير «تيتا زوزو»

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استأنفت صاحبة السعادة، الفنانة إسعاد يونس، تصوير مسلسلها الجديد تيتا زوز، ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم والفنانين منهم مصطفى غريب، إلى جانب محمود البزاوي، إيناس كامل، حمزة العيلي، محمد الكيلاني، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.



وشاركت صاحبة السعادة، في الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، والذي دارت أحداثه حول ليلى والتي جسدتها الفنانة دينا الشربيني، وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يظهر شريف سلامة بدور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سويًا في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات، ويناقش المسلسل مشاكل الشباب في سن المراهقة.



من ناحية أخرى، تنتظر إسعاد خلال الفترة المقبلة عرض مسلسل إنترفيو، الذي تشارك من خلاله كضيف شرف والعمل من تأليف أمينة مصطفى وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة رنا رئيس، خالد شباط، ديانا هشام، سارة نور، محمد عادل وآخرين، وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعداً نهائياً للعرض.



وعلى مستوى السينما عرض لـصاحبة السعادة أخيراً فيلم عصابة عظيمة، تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وشارك فيه : كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، مصطفى عنبة، إبراهيم السمان، عارفة عبدالرسول.



يذكر هنا أن فيلم 200 جنيه، الذي عرض في 2021، شهد عودة إسعاد للسينما مرة أخرى بعد فترة من الغياب وكان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم هاني رمزي، أحمد رزق، خالد الصاوي، مي سليم، دينا فؤاد، الراحل طارق عبدالعزيز، محمود حافظ وآخرون.

