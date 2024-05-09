أفلام «أسبوعا المخرجين 2024»: فلسطين ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كان

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تحل السينما الفلسطينية ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 في تظاهرة اسبوعا المخرجين من خلال فيلم الى ارض المجهول للمخرج مهدي فليفل ضمن تعاون انتاجي مشترك فلسطيني – دانماركي وبهذا تحقق السينما الفلسطينية والعربية بشكل عام حضورا اضافيا ضمن الاختيارات الرسمية لاعمال المهرجان السينمائي الاهم عالميا.



وفي ما يلي قائمة الافلام المدرجة ضمن هذه التظاهرة والتي ستعرض في قاعة الكروازيت في المقر السابق لقصر المهرجانات في كان:

- لصوفي فيليير فرنسا الفيلم الافتتاحي هذه حياتي

- على صورته – تييري دي بيريتي فرنسا

- ليلة عيد الميلاد في ميلرز بوينت – تايلر تاورمينا الولايات المتحدة الأميركية

- صحراء ناميبيا - يوكو ياماناكا اليابان

- شرق الظهيرة - هالة القوصي مصر

- أكل الليل – كارولين بوجي وجوناثان فينيل فرنسا

- إيفوس - كارسون لوند الولايات المتحدة الأميركية

- جازر – ريان جيه سلون الولايات المتحدة الأميركية

- القط الشبح أنزو - يوكو كونو ونوبوهيرو ياماشيتا اليابان

- جود وان – إنديا دونالدسون الولايات المتحدة الأميركية

- مونغريل - شيانغ وي ليانغ ويو تشياو يين تايوان

- ساعات الزيارة سجينة بوردو – باتريشيا مازوي فرنسا

- السافانا والجبل – باولو كارنيرو البرتغال

- الأخت منتصف الليل - كاران كانداري الهند

- شيء قديم، شيء جديد، شيء مستعار ، هيرنان روسيلي الأرجنتين

- السماء المتساقطة - إريك روشا وغابرييلا كارنيرو دا كونها البرازيل

- كريستوبال ليون وخواكين كوسينا شيلي

- الطريق الآخر فولفيريس - جوناس تروبا إسبانيا

- إلى أرض مجهولة - مهدي فليفل فلسطين/ الدنمارك

- اللغة العالمية – ماثيو رانكين كندا

- البنادق البلاستيكية – جان كريستوف موريس فرنسا الفيلم الختامي



وكانت تظاهرة اسبوع المخرجين قد استقبلت عبر مسيرتها اهم صناع السينما العالمية ومن بينهم المخرج العربي الراحل يوسف شاهين والتركي يلمز جونية والاميركي فرانسيس فورد كابولا وكم اخر من المخرجين والافلام الخالدة.



ونتوقف عند عدد من الافلام من بينها الفيلم الكويتي الروائي الاول بس يابحر للمخرج الراحل خالد الصديق. كما شهدت هذه التظاهرة عرض فيلم اوروبا للمخرج حيدر رشيد ضمن تعاون انتاجي مشترك عراقي – كويتي – ايطالي وقد مثل الجانب الكويتي في الانتاج المنتج المخرج الكويتي عبدالله بوشهري.

