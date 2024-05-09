ليلة وفاء استثنائية بالأحساء للشاعر الراحل عبدالعزيز البابطين

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في ليلة استثنائية عنوانها ليلة الوفاء لتكريم رائد الثقافة العربية، وبحضور كوكبة من المثقفين والأدباء ووجهاء المجتمع من داخل الأحساء وخارجها، نظّمت مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية بمحافظة الأحساء، ليلة تكريمية تهدف للوفاء لشخصية خدمت الأمة العربية بنشر ثقافتها في أصقاع المعمورة إلى مختلف دول العالم، ليلة تستذكر مآثر الراحل الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين طيب الله ثراه،



وقد تخلل اللقاء التكريمي استقبال الحضور الكرام، وبعدها البدء بالسلام الملكي ومقدمة استهلالية من عريف الندوة عبدالملك الطلحة، رحب فيها بالجميع، وبعدها افتتح اللقاء بآيات بينات من القرآن الكريم تلاوة صوتية مرئية، أعقبها مباشرةً بكلمة المستضيفين مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية بمحافظة الأحساء، ألقاها نيابةً عنهم الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر .



كما تخللت فقرات الليلة التكريمية قصائد شعرية متنوعة ومختلفة لعبدالرحمن بن عثمان الملا ألقاها عنه الدكتور الشاعر عبدالله بن محمد الملا، وقصيدة أخرى للشاعر جاسم الصحيح، وقصيدة للدكتور الشاعر محمد بن أحمد الدوغان، وقصيدة للشاعرة بشاير محمد، وكلمة لوجهاء ورجالات الأعمال في الأحساء ألقاها رجل الأعمال عبدالعزيز بن سليمان العفالق، ومشاركة أدبية بكلمة لرئيس جمعية أدباء الدكتور محمود بن سعود الحليبي ألقاها نيابةً عنه الدكتور ماهر بن عبدالله المحمود، وكلمة عن الراحل بأرقام ومواقف مضيئة قدمها الشاعر محمد بن طاهر الجلواح، كما تمَّ عرض فيلم مرئي قصير عن مؤسسة البابطين الثقافية وإنجازاتها.



وبهذه المناسبة، اجتمعت جميع كلمات الحضور، مؤكدين أن الشاعر الراحل عبدالعزيز سعود البابطين من الرجال الأوفياء لهذه الأمة العربية حيث قدم الكثير من الأعمال الجليلة طوال حياته فهو من طليعة المؤثرين على مستوى الخليج والوطن العربي الذين حملوا على عواتقهم مسؤولية النهوض بالثقافة العربية على جميع مستوياتها بشكل عام وبدعمه الخاص.



كما تطرق جميع المتحدثين لما قدّمه البابطين من وقته وماله وجهده ومعرفته لأجل العربية، وفرض احترامها أمام العالم، من تأسيس كراسي للغة العربية في جامعات أوروبية كبرى، وانشائه مركزاً للحوار ومركزاً للترجمة، بل يفوق ذلك كله انشائه مكتبةً استثنائية فريدة وضخمة للشعر وهي مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.

فكان رحمه الله صاحب رسالة ولديه أهداف عديدة ومنها الأهم نشر الثقافة العربية في العالم، لذا كانت تلك ليلة الوفاء لهذا الرجل الذي لن يتكرر.



وفي ختام اللقاء تم تقديم الدروع التكريمية والهدايا من مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية بمحافظة الأحساء قدّمها بالنيابة عنهم رجل الأعمال عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر لأبناء الراحل عبدالعزيز سعود البابطين وتسلمها بالنيابة عنهم ابنه محمد، والتقطت الصور التذكارية والجماعية بهذه المناسبة.

