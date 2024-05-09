مكتبة الكويت الوطنية افتتحت قسماً خاصاً بالكتب والإصدارات المهداة إليها من السفارة التركية

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افتتحت مكتبة الكويت الوطنية قسما خاصا بالإصدارات التركية ليضم 330 كتابا في مختلف فروع المعرفة أهديت إلى المكتبة من السفارة التركية لدى البلاد.

وقالت مديرة المكتبة سهام العازمي في كلمتها خلال احتفالية أقيمت بهذه المناسبة: إن مكتبة الكويت الوطنية صرح ثقافي يمثل جسرا نبيلا بين الكويت وثقافات العالم المتنوعة والمتكاملة.



وأعربت العازمي عن سعادتها بافتتاح قسم خاص بالكتب التركية لأول مرة في المكتبة وهي مناسبة عزيزة تؤكد إيماننا بأن التبادل والتعايش والتفاعل بين الثقافات هي أقصر طريق لنشر الصداقة والسلام والتعاون بين شعوب العالم.

وأعربت عن الأمل في أن يكون هذا العمل فتحا لبوابة فسيحة على الثقافة التركية العريقة والغنية من خلال التعاون مع المكتبات والمراكز الثقافية في تركيا.



كما أملت أن تكون هذه المناسبة بمنزلة الخطوة الأولى لإبرام بروتوكولات مشابهة للتعاون الثقافي مستقبلا بين مكتبة الكويت الوطنية والجهات المناظرة لها في دول العالم الشقيقة والصديقة لاتخاذ مزيد من الخطوات التي نراها ضرورية لدعم التقارب بين الشعوب.



وأعربت عن التطلع الدائم إلى إنشاء جسور ثقافية مع الأسرة الدولية انطلاقا من أن التعاون الثقافي بين الأمم ليس طريقا لإثراء الوعي والمعرفة فقط بل أيضا لترسيخ العلاقات بين الدول وتعزيز السلام العالمي.



وتقدمت العازمي بجزيل الشكر لكل من أسهم في إرساء هذا الحدث وإنجاحه لتصبح لدى المكتبة نواة خصبة لثقافة تركيا وتاريخها والتي بلا شك ستزيد العلاقات بين شعبينا ودولتينا نموا ورسوخا.



من جهتها، عبرت سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت طوبي نور سونمز في كلمتها عن سعادتها بهذا التعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومكتبة الكويت الوطنية لنشر الثقافة والمعرفة والتبادل والتقارب الثقافي ما بين البلدين الصديقين.

