علي العطار لـ «النهار»: دور بارز للمكتبات العامة في دعم الأنشطة الثقافية

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استمرارا للانشطة والفعاليات الثقافية التي تشهدها البلاد خلال الآونة الأخيرة في البلاد، نظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ندوة تحت عنوان دعم ثقافة القراءة لدى فئة الصم باستضافة مكتبة اشبيلية العامة وبحضور نخبة من الأساتذة والمختصين في مجال الكتابة والقراءة الخاصة بفئة الصم.



وعلى هامش الندوة حاورت النهار مع الباحث الادبي والتربوي د. علي العطار، والذي أكد أهمية توفير الأرضية لكل فئات المجتمع ومنها الصم لقراءة الكتاب واستخدام التكنولوجيا في هذا المجال.



وأضاف: نحاول دائما عبر مجموعتنا الثقافية وهي بورد العالمية ولها مركز في الكويت وبالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومنها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وإدارة المكتبات العامة، أن نعمل على دعم والارتقاء بمكانة دور الأندية الثقافية ويمكن القول إن لأنشطة الاعلام والتحدث دوراً بارزاً في تقديم التسهيلات لفئة الصم حتى يتمكنوا من القراءة بشكل أفضل.



وأردف: ان تقديم مهارات في مجال الاعلام والتحدث وأيضا تسهيل قراءة الكتاب لفئة الصم من أهم البرامج التي نسعى لتحقيقها، وهناك أيضا محاضرات عدة في مجال توعية المجتمع ثقافيا واقامة الدورات التدريبية في مجال الفنون وهناك دعم كبير لنا من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



وحول رأيه بشأن دور المكتبات في مجال توعية الشباب ودعم ثقافة القراءة في البلاد، قال العطار: ان الاهتمام بالمكتبات العامة وترتيبها وتقديم أحدث الكتب على المستوى العامي لها قيمة كبيرة، وهناك قاعات في المكتبات العامة لاقامة المحاضرات الأدبية أيضا.



وأردف: ان تطوير التكنولوجيا وإمكانية استخدام المكتبات الالكترونية جعل العديد من الناس يعزفون عن الذهاب الى المكتبات،

الا أن هناك لايزال العديد من عشاق أجواء الهدوء وقراءة الكتب الورقية يتواجدون في المكتبات، ونستطيع القول إن وضع أنشطة القراءة في الكويت في وضع جيد والدليل على ذلك الدور الفعال والبارز لدور النشر في مختلف مناطق البلاد.



وأضاف: سابقا لكم يكن لدينا في الكويت هذه الاثراء المعرفي والعدد الكبير من الكتاب والمفكرين، واليوم نرى أن العديد من الشباب باتوا يهتمون بالأنشطة الثقافية والمعرفية وكل هذه التطورات تشير الى أن المجتمع الكويتي يحب الثقافة بشكل كبير ويحتاج دائما الى الابتكار ومواكبة التطوير أولا بأول.

وأعرب العطار عن أمله بأن يكون دائما تعاون وارتباط وثيق بين جهات الدولة الحكومية، في المجال الثقافي.

