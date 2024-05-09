مذبحة رفح.. إسرائيل تبيد وتفاوض

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رفح - الوكالات: شن الجيش الإسرائيلي فجر أمس غارات جوية على مدينة رفح الفلسطينية المكتظة التي يهدد بتنفيذ عملية عسكرية برية واسعة النطاق فيها في وقت استبقت اسرائيل مفاوضات الفرصة الأخيرة للتوصل إلى هدنة في القطاع بالتأكيد على انها لا ترى اي انفراجة.



وفي القاهرة تستأنف المفاوضات بحضور وفد إسرائيلي وممثلين لحركة حماس بالإضافة إلى وسطاء قطريين وأميركيين ومصريين، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.



وبهدف التوصل إلى هدنة وتجنب حمام دم في رفح في حال وقوع هجوم، يسعى الوسطاء إلى إيجاد أرضية مشتركة بين حماس وإسرائيل. وقال مصدر في حماس لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته ستكون هذه الجولة حاسمة.



وأكد القيادي في حماس أسامة حمدان، أن الكرة باتت في ملعب إسرائيل والإدارة الأميركية موضحاً أن نص الاتفاق الذي وافقت عليه الحركة اعتمدته واشنطن.



وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة اللبنانية بيروت تلقينا ضمانات قبل وبعد موافقتنا على الاتفاق، تفيد بأن الوسطاء سيلزمون إسرائيل بتنفيذه. وحول إدارة معبر رفح لفت حمدان إلى أن الفلسطينيين هم من سيديرون معبر رفح، ولا نقبل بأن تديره شركة أميركية أو غيرها، وذلك بعد تداول أنباء حول ذلك.



في المقابل قال مسؤول إسرائيلي، أمس إن إسرائيل لا ترى أي علامة على تحقق انفراجة في المحادثات. وأضاف أن إسرائيل تبقي على وفد مفاوضها متوسطي المستوى في القاهرة حاليا.

وتعتقد الولايات المتحدة أن الخلافات المتبقية يمكن التغلب عليها في المفاوضات بشأن أحدث مقترح لوقف إطلاق النار الذي تقدمت به الحركة الفلسطينية.



وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن حماس قدمت اقتراحا معدلا وإن النص الجديد يشير إلى أن الفجوات المتبقية يمكن سدها تماما لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل بشأن الشروط.



ورغم التحذيرات والضغوط الدولية من أجل التوصل إلى هدنة، ما زال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مصمما على شن هجوم بري على رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة المحاصر، آخر معقل لحركة حماس التي توعدت إسرائيل بالقضاء عليها.



وتحت ضغط الولايات المتحدة، أعلنت إسرائيل امس إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي المستخدم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد أربعة أيام على إغلاقه عقب هجوم صاروخي أدى إلى مقتل وجرح أربعة جنود.



وقال الجيش الاسرائيلي في بيان مشترك مع كوغات (وحدة تنسيق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية والتي تشرف على ادخال المساعدات) تصل الشاحنات القادمة من مصر إلى المعبر مشيرا الى انها تحمل مساعدات إنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه ومعدات الإيواء والأدوية والمعدات الطبية التي تبرع بها المجتمع الدولي.

>من جهتها، أعلنت جولييت توما المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا أن معبر كرم ابو سالم غير مفتوح.

وكانت الولايات المتحدة اعتبرت الثلاثاء أن إغلاق إسرائيل لمعبري رفح وكرم أبو سالم الأساسيين لدخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة هو أمر غير مقبول.



وبحسب الأمم المتحدة، يتكدس 1,4 مليون فلسطيني معظمهم نازحون، في رفح التي كان عدد سكانها حوالى 250 ألف نسمة قبل الحرب.

وأفاد شهود عيان عن اشتباكات عنيفة بين الجيش الاسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين شرق مدينة رفح. وكثفت الطائرات الحربية غاراتها على مناطق متفرقة من المدينة واستهداف عدد كبير من المنازل والأبراج السكنية في شرق رفح.

