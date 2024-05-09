«هآرتس»: إغلاق معبر رفح.. و«شركة أمنية أميركية» ستدير كرم أبو سالم

عربيات ودوليات

كشفت مصادر فلسطينية أن واشنطن أبلغت السلطة الفلسطينية بأنه سيتم إغلاق معبر رفح، بعد سيطرة إسرائيل عليه من الجانب الفلسطيني. وقالت المصادر لقناة سكاي نيوز عربية إن شركة أميركية خاصة ستتولى إدارة معبر كرم أبو سالم، لحين تولي السلطة الفلسطينية المهمة من الجانب الفلسطيني.



وأعلنت إسرائيل سيطرة لواء دبابات على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، وتقدمه ضمن هجومه على المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة. وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان حماس يوم الإثنين قبول اقتراح مصري قطري لوقف إطلاق النار، تقول إسرائيل إنه لا يلبي مطالبها الأساسية.



وكانت صحيفة هآرتس قد أشارت إلى أن إسرائيل وعدت الولايات المتحدة ومصر بـالعمل فقط في الجزء الشرقي لمدينة رفح في غزة، وعدم الإضرار بالبنية التحتية. ووفق التقرير ذاته، فإن الخطة الإسرائيلية في رفح تقضي بالتركيز على سحب السيطرة على معبر رفح من حركة حماس بهدف منع تهريب الأسلحة والسلع المحظورة الأخرى، حسب وجهة النظر الإسرائيلية.



وأضافت هآرتس أن إسرائيل تسعى إلى نقل السيطرة على معبر رفح إلى شركة أمنية أميركية خاصة، بعد أن ينهي الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية المحدودة هناك. وأبرزت أن المفاوضات جارية مع الشركة التي لم يتم كشف اسمها، التي توظف جنودا أميركيين سابقين من النخبة. ويشمل دور الشركة مراقبة البضائع التي تصل إلى القطاع من مصر، ومنع حماس من إعادة السيطرة على المعبر، وستساعدها إسرائيل والولايات المتحدة عند الضرورة.



وفي رد فعل فوري عبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها التام لتلك الخطة المحتملة في بيان، صدر امس لـلجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، التي تضم معظم الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية.

