أسرع من كل التحذيرات.. الكارثة بدأت

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غزة - الوكالات: تسببت ما تزعم قوات الاحتلال الإسرائيلية بأنها عملية محدودة في رفح، جنوب قطاع غزة، بعواقب مدمرة على مدار اليومين الماضيين على العاملين الطبيين والمرضى في جميع أنحاء القطاع وفقا لما كشفه أطباء ومجموعات المساعدات الإنسانية، لصحيفة نيويورك تايمز.



واعلنت منظمة أطباء بلا حدود إنها بدأت عملية لإجلاء المرضى في مستشفى رفح الإندونيسي الميداني، بينما عبرت عن قلقها من وضع كارثي مرتقب.

وفي بيان على منصة إكس، قالت المؤسسة الخيرية إن تأثير الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون له آثار كارثية على أكثر من مليون شخص وإن الظروف المعيشية للفلسطينيين في غزة ستزداد سوءا.



وقالت قائدة الفريق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود أوريلي غودار لقد بدأنا في إخراج المرضى من مستشفى رفح الإندونيسي الميداني، أولئك الذين يستطيعون المشي، كما نستعد أيضا لعملية إجلاء محتملة. وشددت على أن هذا الهجوم سيؤدي أيضا إلى تفاقم الأضرار التي لحقت بالنظام الصحي في غزة، الذي بالكاد يعمل الآن.



لكن حتى خلال التدافع لإخلاء المستشفى، استمرت الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح. وقال د. مروان الهمص، مدير المستشفى، في مقابلة هاتفية مع الصحيفة إن جثث 58 شخصا قُتلوا في الضربات الإسرائيلية وصلت إلى المستشفى، منذ الأحد مضيفا أن طاقم المستشفى اضطر إلى مطالبة أسر الضحايا بدفن الجثث بأنفسهم. وقال الوضع ليس خطيرا، الوضع كارثي، كارثي، كارثي.



واضطرت بروجكت هوب (مشروع الأمل)، وهي مجموعة مساعدات مقرها الولايات المتحدة تدير العديد من العيادات المتنقلة في جميع أنحاء غزة، إلى إغلاق وحدة طبية داخل المنطقة التي طلبت إسرائيل من الناس المغادرة منها.



واضطر وفدان على الأقل من الأطباء الذين كانوا يحاولون دخول غزة الاثنين لدعم المستشفيات المتعثرة في الجزء الشمالي من القطاع للعودة مع تدهور الأوضاع الأمنية، حتى قبل أن يسيطر الجيش الإسرائيلي على السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.



وقال أحد مؤسسي مجموعة المساعدة ميد غلوبال د. جون كاهلر إذا كانت هذه هي بداية الهجوم البري الذي طال تهديده، فإن الانتقال إلى شمال غزة من رفح كان سيكون خطيراً للغاية، حتى لو تمكن الأطباء من العبور من معبر رفح. وأضاف ستستمر ولادة الأطفال، وسيستمر حدوث الإصابات وسيستمر موت الناس.

