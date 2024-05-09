واشنطن: سيطرة إسرائيل على معبر رفح «هدف شرعي»

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واشنطن - الوكالات: أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن واشنطن تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية بشأن معبر رفح، مشيرا إلى أن بلاده تريد إعادة فتح المعبر، رغم تشديده على ما اعتبره هدف تل أبيب الشرعي بمنع حركة المقاومة الإسلامية حماس من السيطرة على المعبر.



وحسب تصريحات أدلى بها ميلر في مقابلة مع قناة الجزيرة فإن إسرائيل لديها هدف شرعي بمنع حماس من السيطرة على المعبر، كاشفا عن أن تل أبيب سوف تسمح بدخول الوقود من المعبر.

وجدد ميلر موقف بلاده المعارض لعملية واسعة النطاق في رفح جنوبي قطاع غزة، والتي بدأت إسرائيل فيها عملية برية عسكرية قالت إنها محدودة النطاق والغرض والحجم.



وتحتجز إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن شحنات من نوعين من القنابل الدقيقة من صنع شركة بوينغ لإرسال رسالة سياسية إلى إسرائيل وفقاً لمسؤول أميركي ومصادر أخرى مطلعة.



فقد أعلن مصدر مطلع لـبوليتيكو أن إدارة بايدن، قررت تعليق إرسال عدة شحنات من الأسلحة إلى إسرائيل منذ أسبوعين على الأقل. ونقلت بوليتيكو عن مسؤول أميركي قوله: إن واشنطن تريد أن تبعث برسالة سياسية إلى إسرائيل.



وقال المصدر إن الشحنات المتأخرة تشمل مجموعات صغيرة لقنابل غير موجهة تصنعها بوينغ ومصممة لجعلها أكثر دقة، مضيفاً أن العديد من الشحنات التجارية التي كان يجري تجهيزها لإسرائيل معلقة أيضاً. ومن شأن وقف الشحنات الجديدة أن يعيق قدرة إسرائيل على تعويض الأسلحة التي تستخدمها.

