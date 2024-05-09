«البنتاغون»: إنجاز «الميناء العائم» والظروف الجوية تعيق نقله

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون أن الجيش الأميركي أنجز بناء الميناء العائم قبالة غزة لكن الأحوال الجوية الحالية لا تسمح بنقل المنشأة المكونة من جزأين بشكل آمن إلى موقعها المحدد.



الميناء العائم الذي باشرت الولايات المتحة بناءه في الشهر الماضي والذي تبلغ كلفته 320 مليون دولار على أقل تقدير يرمي إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر والذي يشهد منذ سبعة أشهر عدوانا عسكريا إسرائيليا.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية سابرينا سينغ في تصريح لصحافيين أنجز بناء الميناء العائم بجزأيه بانتظار نقلهما إلى الموقع المحدد قبالة غزة.



وأضافت لا تزال الأرصاد تتوقع رياحا عاتية متوقعة وأمواجا بحرية عالية، مما يتسبب بظروف غير آمنة لنقل مكونات الميناء العائم لذلك لا تزال أقسام الميناء والسفن العسكرية المشاركة في بنائه في ميناء أسدود بجنوب إسرائيل. وشددت على أن القيادة المركزية الأميركية على أهبة الاستعداد لنقل الميناء إلى موقعه في المستقبل القريب.

