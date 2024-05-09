«الخليجي»: اجتياح رفح تهديد لأمن المنطقة برمتها

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الرياض - الدوحة - الوكالات: دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعمل الجماعي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها العدوانية الخطيرة على الأراضي الفلسطينية وتهديد حياة المدنيين.



وشدد البديوي في بيان له، على أن استمرار الهجمات الغوغائية والاستفزازات يقوض فرص إحلال السلام، ويعزز من حلقات العنف المتصاعدة في المنطقة، مما يتطلب تدخلاً دولياً فورياً لإنهاء الأزمة.



كما أكد أن توسعة نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية ليشمل رفح بعد قطاع غزة، من شأنه أن يعرض أرواح العديد من الشعب الفلسطيني للمخاطر، ويساهم بشكل مباشر في تهديد الأمن والسلم بالمنطقة برمتها.

وجدد البديوي على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعمه للقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.



من جهتها، دانت دولة قطر، أمس، بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف بلدية رفح جنوب قطاع غزة، واجتياحها المعبر البري، والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن.

ودعت قطر، في بيانٍ لخارجيتها، إلى تحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وحذرت الخارجية القطرية من أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة، التي أصبحت ملاذاً أخيراً لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.



كما جددت قطر تأكيد موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجاء بيان دولة قطر مع تصعيد جيش الاحتلال من عملياته وقصفه المكثف على مناطق متفرقة في رفح جنوبي قطاع غزة، تزامناً مع بدء عملية برية استولى خلالها على منفذ رفح الفلسطيني.



وكان جيش الاحتلال وجه، يوم الاثنين، سكان الأحياء الشرقية لمدينة رفح القريبة من الحدود مع إسرائيل بإخلاء منازلهم تمهيداً لهجوم بري مخطط له في المنطقة، ونفذ خلال الساعات الماضية قصفاً عنيفاً في محيط المعبر الواقع بين قطاع غزة ومصر، حسب شهود عيان.



وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 113 ألفاً بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ونساء.

