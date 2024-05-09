وزير الخارجية الإيراني: «خارطة طريق» لإحياء العلاقات مع مصر

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: كشف وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، أمس، عن أن طهران والقاهرة تعملان على إعداد خارطة طريق لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف عبداللهيان أنه أجرى مباحثات جيدة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل أيام، مؤكدا أن البلدين عازمان على إقامة العلاقات الدبلوماسية.



والتقى وزير خارجية إيران، السبت الماضي، مع نظيره المصري على هامش مؤتمر القمة الإسلامية في غامبيا وبحث معه تطورات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وآخر مستجدات الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة والجهود الجارية لوقف الحرب على غزة.



وتحدث عبداللهيان عن اتفاق سابق بين الرئيسين الإيراني والمصري لتبادل زيارات الوفود بين المؤسسات الدينية للبلدين في إطار التقريب بين المذاهب الإسلامية والحوارات الدينية، مؤكدا على أهمية الخطوة وتأثيرها.



بدوره، رحب شكري بتبادل الزيارات بين المؤسسات الدينية الإيرانية والمصرية والحوار بينهما، مؤكدا اهتمام الأزهر بالحوار بين أبناء المذاهب، وفق بيان الخارجية الإيرانية.

كما شدد وزير خارجية مصر على أهمية تعزيز العلاقات الشعبية والسياحة بين البلدين.



وكانت إيران ومصر قد عقدتا جولات مباحثات متعددة خلال العام الأخير لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بموازاة المصالحة الإيرانية السعودية، لكنها لم تصل بعد إلى نتيجة باتجاه تحقيق هذا الهدف. وتقتصر العلاقات حالياً على وجود مكتب لرعاية المصالح لكل من البلدين لدى الآخر.



ودخلت عمان العام الماضي على خط الوساطة بين طهران والقاهرة بغية استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، ونقل سلطان عمان هيثم بن طارق في زيارته إلى طهران، أواخر مايو 2023، رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن استعداد القاهرة لتطوير العلاقات مع طهران، وهو ما رحب به المرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي.

