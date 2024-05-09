روسيا: القوات الفرنسية ستصبح «أهدافاً» إذا ظهرت في أوكرانيا

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أكدت الخارجية الروسية، امس أن القوات الفرنسية ستصبح أهدافا للقوات الروسية إذا ظهرت في منطقة الصراع في أوكرانيا وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا إلى أن هذه القوات ستصبح هدفا للجيش الروسي إذا تواجدت في منطقة الصراع.



وقالت زاخاروفا: من المميز أن ماكرون يشرح بنفسه هذا الخطاب بالرغبة في خلق نوع من عدم اليقين الاستراتيجي لروسيا. وتابعت لقد قررنا بالفعل منذ وقت طويل. إذا ظهر الفرنسيون في منطقة الصراع فسيصبحون حتما أهدافا للقوات المسلحة الروسية. يبدو لي أن باريس لديها بالفعل دليل على ذلك.



وكانت وزارة الخارجية الروسية حذرت من أن تصرفات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو تشير إلى أنها تتجه بشكل متعمد نحو مواجهة عسكرية مفتوحة مع روسيا.



الى ذلك أفادت وسائل إعلام أميركية، امس بأن ليتوانيا مستعدة لإرسال جنودها إلى أوكرانيا، وذلك في إطار مهمة تدريبية. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلاً عن رئيسة الوزراء الليتوانية،إنغريدا سيمونيت، أنها حصلت على إذن من البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا لأغراض تدريبية.

وأوضحت الصحيفة أن كييف لم تتلق حتى الآن طلباً لإرسال بعثة عسكرية إلى أراضيها من ليتوانيا مضيفة أن ليتوانيا تريد مساعدة أوكرانيا على ضمان امتلاكها القدرة على تجديد قواتها المسلحة.



ميدانيا نفذت القوات الروسية هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا ليل الثلاثاء الأربعاء وأدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية.



وقال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشتشينكو على تلغرام إن الهجمات استهدفت منشآت لإنتاج ونقل الكهرباء في مناطق بولتافا (شرق) وكيروفوغراد (وسط) وزابوريجيا (جنوب) ولفيف وإيفانو-فرانكيفسك وفينيتسا (غرب).



وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا عبر البلاد، في قصف ليلي استهدف منشآت طاقة.

