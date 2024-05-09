دورتموند إلى نهائي «الأبطال»

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بلغ بوروسيا دورتموند الألماني المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه بعدما جدد فوزه على مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 1-0 أول من أمس على ملعب بارك دي برانس في باريس في إياب نصف النهائي.



ويدين بوروسيا دورتموند بانتصاره الى قطب دفاعه المخضرم الدولي السابق ماتس هوملس (35 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد (50). وكان دورتموند حسم مباراة الذهاب الاربعاء الماضي في صالحه بهدف وحيد سجله مهاجمه نيكلاس فولكروغ.

ويلتقي دورتموند في المباراة النهائية المقررة في الاول من يونيو المقبل على ملعب ويمبلي في العاصمة الانكليزية، مع ريال مدريد الاسباني أو مواطنه بايرن ميونخ.



وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها دورتموند المباراة النهائية في تاريخه بعد الاولى عام 1997 عندما توج باللقب على حساب يوفنتوس الايطالي 3-1 في ميونخ، والثانية عندما خسر امام مواطنه بايرن ميونيخ 1-2 عام 2013 في ويمبلي بالذات.



ورد دورتموند الدين لسان جرمان الذي أقصاه من ثمن نهائي نسخة 2019-2020 حيث فاز 2-1 في دورتموند وخسر 0-2 في باريس. والتقى الفريقان في دور المجموعات هذا الموسم ففاز سان جرمان 2-0 على ارضه وعاد بتعادل ثمين من دورتموند 1-1.



في المقابل، فشل باريس سان جرمان في بلوغ النهائي الثاني في تاريخه بعد الاول الذي خسره امام بايرن ميونخ 0-1 في لشبونة عام 2020، وتبخر حلمه منذ شرائه من ملاكه القطريين عام 2011 في أن يصبح ثاني فريق فرنسي يتوج باللقب بعد مرسيليا عام 1993.



وعلق قائده الدولي البرازيلي ماركينيوس عقب المباراة قائلا: أعتقد أننا في هذه المسابقة عشنا لحظات جيدة وسيئة، تخطينا كل الصعوبات وبلغنا نصف النهائي، مضيفا: الايجابيات كثيرة، كانت هناك شجاعة ورباطة جأش من اللاعبين ولكن ما كان ينقصنا هي الفاعلية واستغلال الفرص المتاحة وهذا ما يحسم الامور في مثل هذه المباريات في هذه المسابقة.



في المقابل، قال نجم دورتموند ماركو رويس الذي دخل في الشوط الثاني: إنه أمر لا يوصف! يا له من أسبوع (أعلن في نهاية الأسبوع الماضي أنه سيترك دورتموند في نهاية الموسم) بالنسبة لي شخصيًا، إنهاء الموسم بنهائي دوري الأبطال، حيث بدأ كل شيء بنهائي 2013.



وأضاف: بعد أكثر من عشر سنوات، نصل إلى النهائي مرة أخرى مع دورتموند، لقد عانينا كثيرًا اليوم! لقد فعلناها في النهاية، ولن نسأل لاحقًا كيف فعلنا ذلك، لكن دورتموند هو الذي سيخوض النهائي في ويمبلي.



ونجح دورتموند في حصاره على مهاجمي باريس سان جرمان وتحديدا هدافه ونجمه كيليان مبابي الذي خاض مباراته الاخيرة بألوان النادي الباريسي في المسابقة بعدما أبلغ مسؤوليه برحيله في نهاية الموسم. ونشط سان جرمان كثيرا في الشوط الثاني لكن دورتموند فاجأه بهدف مطلعه عبر هوملس (50)، وصعب مهمته، كما أن الحظ لم يحالفه لان العارضة والقائم حرماه من أربعة أهداف.



وأجرى المدرب الاسباني للنادي الباريسي تغييرا مفاجئا على تشكيلة مباراة الذهاب عندما دفع بقلب الهجوم الدولي البرتغالي غونسالو راموس أساسيا على حساب الجناح برادلي باركولا، وقام بآخر اضطراريا بسبب إصابة مدافعه الدولي لوكا هرنانديز في الرباط الصليبي في دورتموند وأشرك الوافد الجديد البرازيلي لوكاس بيرالدو مكانه. في المقابل، لم يجر المدرب الألماني الكرواتي لدورتموند إيدين ترزيتش أي تغيير على تشكيلته التي لعبت مباراة الذهاب.



ومرر البرتغالي فيتينيا كرة لراموس عند حافة المنطقة سددها بجوار القائم الايمن (13)، رد عليه المدافع النرويجي يوليان رايرسون بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة في الشباك الجانبية (19).



وكاد كريم أدييمي يفعلها من هجمة مرتدة سريعة قادها من 50 مترا وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسدد كرة تصدى لها دوناروما ببراعة (35).

واندفع سان جرمان بقوة مطلع الشوط الثاني وكاد يفتتح التسجيل عندما لعب مبابي كرة عرضية قوية فشل راموس في متابعتها من مسافة قريبة فتهيأت أمام وارين زاير-إيمري الذي سددها بغرابة في القائم الايمن وارتدت منه اليه وخرجت (48). ونجح هوملس في افتتاح التسجيل برأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها براندت (50).

